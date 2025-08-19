18 серпня у Білому домі Дональд Трамп зустрівся із низкою лідерів Європи та Володимиром Зеленським. Увімкнений мікрофон випадково зафіксував, як італійська прем'єрка висловлювала своє ставлення до спілкування з пресою.

Перед початком багатосторонньої зустрічі політики сиділи за столом у Банкетній залі. У кімнаті почали збиратися журналісти, передає 24 Канал із посиланням на Today.it.

Дивіться також Зустріч Зеленського та Трампа у Білому домі: все, що відомо про історичний візит

Що відомо про конфуз з Джорджією Мелоні?

На відео, поширеному у мережі, чути, як італійська прем'єрка звертається до президента США і дякує йому за те, що він "такий справедливий". Потім у розмову вступає президент Фінляндії Александр Стубб. Він цікавиться у Трампа, чи доводиться йому щодня проводити відкриті заходи з журналістами. Той відповідає, що робить це постійно.

Тоді Мелоні зауважує, що президенту США подобається виступати перед пресою. "Я ж ніколи не хочу спілкуватися з італійською пресою", – зізнається потім політикиня.

Коли ж настав час запитань від журналістів, Трамп поцікавився у присутніх, чи немає серед них охочих відповісти на кілька запитань. У ту саму мить Мелоні прошепотіла йому на вухо: "Думаю, краще ні, нас занадто багато, і це займе занадто багато часу".

Та сама розмова Мелоні і лідерів: дивіться відео

Прем'єрка Італії була не єдиним політиком, яка втрапила у конфуз з мікрофоном того дня. Там один із них випадково зафіксував шматок розмови Трампа і Макрона. Ймовірно, вони говорили про Володимира Путіна. "Я думаю, що він хоче укласти угоду для мене. Ви розумієте? Як би це божевільно не звучало", – казав президент США, вважаючи, що, окрім співрозмовника, його ніхто більше не чує.