Пекин положительно отреагировал на встречу в США и подтвердил свою "последовательную" позицию по Украине
- Китай призвал к прекращению войны в Украине, подтвердив готовность поддержать международные усилия для достижения мира.
- Китай положительно оценил встречу Зеленского, Трампа и европейских лидеров, подчеркивая важность диалога и переговоров для решения украинского кризиса.
- Аналитики считают, что Китай заинтересован в сохранении войны в ее нынешнем формате, стремясь к политическому решению через "Группу друзей мира".
Китай высказался за скорейшее мирное урегулирование войны в Украине, несмотря на поддержание дружеских отношений с Россией. В Пекине готовы поддерживать все международные инициативы, направленные на достижение мира.
МИД Китая призывает к переговорам для урегулирования войны в Украине. Об этом информирует 24 Канал, ссылаясь на представительницу МИД Китая Мао Нин, которую цитирует Global Times.
Как в КНР прокомментировали встречу Зеленского и Трампа в США?
Как заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, Пекин одобрительно оценил результаты встречи президента США Дональда Трампа, главы Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров.
В Пекине отмечают, что все усилия, направленные на окончание кровопролития и установления долговременного мира должны получить надлежащую всестороннюю поддержку.
Китай всегда подчеркивал: единственный путь решения так называемого "украинского кризиса" – это диалог и переговоры,
– подчеркнула Мао Нин.
Пресс-секретарь китайского МИД отметила, что позиция Пекина в этом вопросе остается "неизменной и четкой".
Как Китай относится к войне в Украине?
- По мнению аналитика Евгения Савостьянова, глава КНР Си Цзиньпин заинтересован в том, чтобы война оставалась в нынешнем формате. Для Китая важно, чтобы американское оружие и в дальнейшем тратилось на защиту Украины.
- Китай официально настаивает на своем "нейтралитете" в войне против Украины, одновременно наращивая сотрудничество с Россией и поставляя ей товары двойного назначения. А сам лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин стремится активнее привлечь "Группу друзей мира" для поиска политического решения российской агрессии.