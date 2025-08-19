У Китаї прокоментували намір провести тристоронній саміт за участю Зеленського, Трампа та Путіна. У Пекіні зазначають, що дипломатичні зусилля та перемовини – єдиний шлях для врегулювання війни в Україні.

МЗС Китаю закликає до переговорів для врегулювання війни в Україні. Про це інформує 24 Канал, посилаючись на представницю МЗС Китаю Мао Нін, яку цитує Global Times.

Як у КНР прокоментували зустріч Зеленського та Трампа в США?

Як заявила офіційна представниця МЗС КНР Мао Нін, Пекін схвально оцінив результати зустрічі президента США Дональда Трампа, глави України Володимира Зеленського та європейських лідерів.

В Пекіні наголошують, що всі зусилля, спрямовані на закінчення кровопролиття та встановлення довготривалого миру мають отримати належну всебічну підтримку.

Китай завжди наголошував: єдиний шлях розв’язання так званої "української кризи" – це діалог і переговори,

– підкреслила Мао Нін.

Речниця китайського МЗС зауважила, що позиція Пекіна в цьому питанні залишається "незмінною і чіткою".

Як Китай ставиться до війни в Україні?