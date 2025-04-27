Кто был инициатором встречи Трампа и Зеленского: Волц ответил

В субботу, 26 апреля, в Ватикане состоялась встреча президента Зеленского и Дональда Трампа. Первый частный разговор после скандала в Овальном кабинете в феврале. Западные медиа уже называют его "историческим событием" и настоящим чудом.

Советник Трампа по нацбезопасности Майкл Волц поделился неизвестными деталями переговоров двух лидеров в Ватикане. В частности, чиновник рассказал, что именно американский президент настаивал на личной встрече с украинским во время похорон Папы Римского, передает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Важная встреча в Ватикане

Волц отметил, что Трамп был решительно настроен встретиться с Зеленским в Ватикане, чтобы продвинуть переговоры по мирному соглашению в Украине.

То, на чем он настаивал больше всего, – это поговорить с Зеленским лично и обсудить, как мы можем положить конец крупнейшей сухопутной войне в Европе,

– сказал чиновник о встрече лидеров в Базилике Святого Петра.

Волц подтвердил намерения Трампа использовать дипломатию для завершения войны.

Напомним, что после короткой беседы с Зеленским на похоронах Папы Дональд Трамп обнародовал пост в собственной соцсети, в котором остро раскритиковал российского диктатора за последние бомбардировки Украины, а также поставил под сомнение желание Путина действительно закончить войну.