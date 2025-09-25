Дональд Трамп заявил, что президент Турции Реджеп Эрдоган может значительно повлиять на войну в Украине. Однако, по его словам, политик предпочитает нейтральную позицию.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Трампа во время встречи с Эрдоганом в четверг, 25 сентября.

Станет ли Эрдоган посредником?

Президент США объяснил, что и Владимир Путин, и Владимир Зеленский уважают Эрдогана.

Все уважают Эрдогана. Я действительно уважаю Эрдогана,

– подчеркнул Трамп.

По его словам, президент Турции может иметь большое влияние на войну в Украине, если захочет, но предпочитает нейтральную позицию.

Он знает Путина, как я знаю Путина,

– добавил Дональд Трамп.

На встрече с Эрдоганом Трамп также заявил, что Турция должна прекратить покупку российской нефти. Президент США в очередной раз повторил, что из-за войны против Украины российская экономика "полностью ужасна", а Россия "убивает много людей без необходимости".

Что Эрдоган говорит о войне и переговорах?