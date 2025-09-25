Трамп намекнул, что Эрдоган может стать посредником между Украиной и Россией, однако есть нюанс
- Дональд Трамп заявил, что Эрдоган может повлиять на войну в Украине, но предпочитает нейтральную позицию.
- На встрече с Эрдоганом президент США также призвал Турцию прекратить покупку российской нефти.
Дональд Трамп заявил, что президент Турции Реджеп Эрдоган может значительно повлиять на войну в Украине. Однако, по его словам, политик предпочитает нейтральную позицию.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Трампа во время встречи с Эрдоганом в четверг, 25 сентября.
Станет ли Эрдоган посредником?
Президент США объяснил, что и Владимир Путин, и Владимир Зеленский уважают Эрдогана.
Все уважают Эрдогана. Я действительно уважаю Эрдогана,
– подчеркнул Трамп.
По его словам, президент Турции может иметь большое влияние на войну в Украине, если захочет, но предпочитает нейтральную позицию.
Он знает Путина, как я знаю Путина,
– добавил Дональд Трамп.
На встрече с Эрдоганом Трамп также заявил, что Турция должна прекратить покупку российской нефти. Президент США в очередной раз повторил, что из-за войны против Украины российская экономика "полностью ужасна", а Россия "убивает много людей без необходимости".
Что Эрдоган говорит о войне и переговорах?
В интервью для Fox News Реджеп Эрдоган скептически оценил возможность окончания российско-украинской войны в ближайшее время. Также он сомневается относительно возможности Европы поддерживать Украину в долгосрочной перспективе.
Во время переговоров в Китае Эрдоган обсудил пути прекращения войны в Украине с российским диктатором Владимиром Путиным. Тогда он также провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским.
После проведенных разговоров Эрдоган заявил, что оба президента не готовы к встрече. В то же время, по его словам, переговоры между официальными лицами Украины и России в Стамбуле показали, что путь к миру остается открытым.