Геополитика Европа Трамп намекнул, что Эрдоган может стать посредником между Украиной и Россией, однако есть нюанс
25 сентября, 19:53
3

Трамп намекнул, что Эрдоган может стать посредником между Украиной и Россией, однако есть нюанс

Полина Буянова
Основні тези
  • Дональд Трамп заявил, что Эрдоган может повлиять на войну в Украине, но предпочитает нейтральную позицию.
  • На встрече с Эрдоганом президент США также призвал Турцию прекратить покупку российской нефти.

Дональд Трамп заявил, что президент Турции Реджеп Эрдоган может значительно повлиять на войну в Украине. Однако, по его словам, политик предпочитает нейтральную позицию.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Трампа во время встречи с Эрдоганом в четверг, 25 сентября.

Станет ли Эрдоган посредником?

Президент США объяснил, что и Владимир Путин, и Владимир Зеленский уважают Эрдогана.

Все уважают Эрдогана. Я действительно уважаю Эрдогана, 
– подчеркнул Трамп.

По его словам, президент Турции может иметь большое влияние на войну в Украине, если захочет, но предпочитает нейтральную позицию.

Он знает Путина, как я знаю Путина, 
– добавил Дональд Трамп.

На встрече с Эрдоганом Трамп также заявил, что Турция должна прекратить покупку российской нефти. Президент США в очередной раз повторил, что из-за войны против Украины российская экономика "полностью ужасна", а Россия "убивает много людей без необходимости".

Что Эрдоган говорит о войне и переговорах?

  • В интервью для Fox News Реджеп Эрдоган скептически оценил возможность окончания российско-украинской войны в ближайшее время. Также он сомневается относительно возможности Европы поддерживать Украину в долгосрочной перспективе.
     

  • Во время переговоров в Китае Эрдоган обсудил пути прекращения войны в Украине с российским диктатором Владимиром Путиным. Тогда он также провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским.
     

  • После проведенных разговоров Эрдоган заявил, что оба президента не готовы к встрече. В то же время, по его словам, переговоры между официальными лицами Украины и России в Стамбуле показали, что путь к миру остается открытым.