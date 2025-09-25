Дональд Трамп заявив, що президент Туреччини Реджеп Ердоган може значно вплинути на війну в Україні. Однак, за його словами, політик віддає перевагу нейтральній позиції.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Трампа під час зустрічі з Ердоганом в четвер, 25 вересня.

Чи стане Ердоган посередником?

Президент США пояснив, що і Володимир Путін, і Володимир Зеленський поважають Ердогана.

Усі поважають Ердогана. Я справді поважаю Ердогана,

– наголосив Трамп.

За його словами, президент Туреччини може мати великий вплив на війну в Україні, якщо захоче, але віддає перевагу нейтральній позиції.

Він знає Путіна, як я знаю Путіна,

– додав Дональд Трамп.

На зустрічі з Ердоганом Трамп також заявив, що Туреччина має припинити купівлю російської нафти. Президент США укотре повторив, що через війну проти України російська економіка "цілковито жахлива", а Росія "убиває багато людей без необхідності".

Що Ердоган каже про війну та переговори?