Геополітика Європа Трамп натякнув, що Ердоган може стати посередником між Україною та Росією, однак є нюанс
25 вересня, 19:53
2

Трамп натякнув, що Ердоган може стати посередником між Україною та Росією, однак є нюанс

Поліна Буянова
Основні тези
  • Дональд Трамп заявив, що Ердоган може вплинути на війну в Україні, але віддає перевагу нейтральній позиції.
  • На зустрічі з Ердоганом президент США також закликав Туреччину припинити купівлю російської нафти.

Дональд Трамп заявив, що президент Туреччини Реджеп Ердоган може значно вплинути на війну в Україні. Однак, за його словами, політик віддає перевагу нейтральній позиції.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Трампа під час зустрічі з Ердоганом в четвер, 25 вересня.

Чи стане Ердоган посередником?

Президент США пояснив, що і Володимир Путін, і Володимир Зеленський поважають Ердогана.

Усі поважають Ердогана. Я справді поважаю Ердогана, 
– наголосив Трамп.

За його словами, президент Туреччини може мати великий вплив на війну в Україні, якщо захоче, але віддає перевагу нейтральній позиції.

Він знає Путіна, як я знаю Путіна, 
– додав Дональд Трамп.

На зустрічі з Ердоганом Трамп також заявив, що Туреччина має припинити купівлю російської нафти. Президент США укотре повторив, що через війну проти України російська економіка "цілковито жахлива", а Росія "убиває багато людей без необхідності".

Що Ердоган каже про війну та переговори?

  • В інтерв'ю для Fox News Реджеп Ердоган скептично оцінив можливість закінчення російсько-української війни найближчим часом. Також він сумнівається стосовно можливості Європи підтримувати Україну у довгостроковій перспективі.
     

  • Під час переговорів у Китаї Ердоган обговорив шляхи припинення війни в Україні з російським диктатором Володимиром Путіним. Тоді він також провів телефонну розмову з українським лідером Володимиром Зеленським.
     

  • Після проведених розмов Ердоган заявив, що обидва президенти не готові до зустрічі. Водночас, за його словами, переговори між офіційними особами України та Росії у Стамбулі показали, що шлях до миру залишається відкритим. 