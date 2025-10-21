Путин этого боится: аналитик сказал, почему могли отменить встречу с Трампом

Похоже на то, что встреча Трампа и Путина в Венгрии вообще не состоится. Да и российский диктатор вряд ли вообще хотел туда ехать, как и президент США.

Об этом 24 Каналу рассказал глава аналитическо-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук. По его словам, чтобы готовить вторую встречу между ними на самом высоком уровне, нужен был результат на первой встрече. А его не было.

К теме Я закончил 8 войн, и 9-я – на подходе, – Трамп

Почему встреча не состоится?

Как отметил Рыбачук, встреча на Аляске показала, что каждый по-разному понимает договоренности. Все, что озвучил Трамп, позже опроверг или Путин, или его приспешники.

Поэтому сейчас Трамп четко озвучил, почему он хочет встретиться с Путиным. Там речь шла о прекращении войны и заморозке боевых действий по линии разграничения.

Очевидно, что это никак не устраивало Кремль. Потому что они хотят как можно дальше затягивать переговоры. Путин уверен, что он побеждает. Он заинтересован "вести переговоры", а параллельно оттягивать часть нашей территории,

– отметил Рыбачук.

Вероятно, все стало понятно после разговора госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД России Сергей Лаврова. Рубио четко понял, что никакого предмета для встречи нет.

Кроме того, Путин вполне может бояться ехать в европейскую страну. Не зря там сразу начали вбрасывать в информационное пространство тезис, что диктатора могут ликвидировать. Путин тоже этого боится.

Встреча Путина и Трампа в Венгрии: кратко