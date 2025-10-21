Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Дональда Трампа во время обеда в клубе "Роуз Гарден".

Что Трамп сказал о возможном окончании 9-й войны?

Дональд Трамп, вспоминая исторических американских президентов, заявил, что такие выдающиеся политики как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн не заканчивали 8 войн за время своего правления. А Трамп смог закончить такое количество военных конфликтов.

Будет очень трудно победить Вашингтона и Линкольна, но мы попробуем, да? Эй, они не урегулировали восемь войн, на очереди девятая, понятно? Мы урегулировали восемь войн, и девятая на подходе, верите вы или нет,

– заявил Дональд Трамп.

При этом американский лидер не уточнил, какую именно новую войну он собирается закончить.

Кстати, ранее Дональд Трамп удивил заявлением, что любит заканчивать войны в мире. Глава Белого дома назвал себя "президентом-посредником" и отметил, что хочет также завершить конфликт России и Украины.

Интересно, что бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес заявил в эфире 24 Канала, что пока непонятно, сможет ли Дональд Трамп завершить войну России против Украины по схеме, которую он применил на Ближнем Востоке. То есть достичь мирного соглашения с помощью мирового сообщества.

Какие 8 войн закончил Дональд Трамп?