Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Дональда Трампа під час обіду у клубі "Роуз Гарден".

Що Трамп сказав про можливе закінчення 9-ї війни?

Дональд Трамп, згадуючи історичних американських президентів, заявив, що такі видатні політики як Джордж Вашингтон та Авраам Лінкольн не закінчували 8 воєн за часи свого правління. А Трамп зміг закінчити таку кількість воєнних конфліктів.

Буде дуже важко перемогти Вашингтона і Лінкольна, але ми спробуємо, так? Ей, вони не врегулювали вісім воєн, на черзі дев'ята, зрозуміло? Ми врегулювали вісім воєн, і дев'ята на підході, вірите ви чи ні,

– заявив Дональд Трамп.

При цьому американський лідер не уточнив, яку саме нову війну він збирається закінчити.

До речі, раніше Дональд Трамп здивував заявою, що любить закінчувати війни у світі. Глава Білого дому назвав себе "президентом-посередником" і зазначив, що хоче також завершити конфлікт Росії та України.

Цікаво, що колишній командувач сухопутних військ США в Європі Бен Годжес заявив в етері 24 Каналу, що поки що незрозуміло, чи зможе Дональд Трамп завершити війну Росії проти України за схемою, яку він застосував на Близькому Сході. Тобто досягнути мирної угоди за допомогою світової спільноти.

Які 8 війн закінчив Дональд Трамп?