Путін цього боїться: аналітик сказав, чому могли скасувати зустріч з Трампом

Схоже на те, що зустріч Трампа і Путіна в Угорщині взагалі не відбудеться. Та й російський диктатор навряд чи взагалі хотів туди їхати, як і президент США.

Про це 24 Каналу розповів голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук. За його словами, щоб готувати другу зустріч між ними на найвищому рівні, потрібен був результат на першій зустрічі. А його не було.

Чому зустріч не відбудеться?

Як наголосив Рибачук, зустріч на Алясці показала, що кожен по-різному розуміє домовленості. Все, що озвучив Трамп, пізніше спростував або Путін, або його посіпаки.

Тому зараз Трамп чітко озвучив, чому він хоче зустрітися з Путіним. Там йшлося про припинення війни та заморозку бойових дій по лінії розмежування.

Очевидно, що це ніяк не влаштовувало Кремль. Тому що вони хочуть якомога далі затягувати переговори. Путін впевнений, що він перемагає. Він зацікавлений "вести переговори", а паралельно відтягувати частину нашої території,

– зазначив Рибачук.

Ймовірно, все стало зрозуміло після розмови держсекретаря США Марко Рубіо та глави МЗС Росії Сергій Лаврова. Рубіо чітко зрозумів, що ніякого предмета для зустрічі немає.

Крім того, Путін цілком може боятися їхати до європейської країни. Не дарма там одразу почали вкидати в інформаційний простір тезу, що диктатора можуть ліквідувати. Путін теж цього боїться.

Зустріч Путіна і Трампа в Угорщині: коротко