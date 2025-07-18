Си Цзиньпин может устроить трехстороннюю встречу с Путиным и Трампом, – The Times

Китайский лидер Си Цзиньпин стремится организовать трехстороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом и российским президентом Владимиром Путиным. Их обоих он может пригласить на парад к окончанию Второй мировой в Пекине 3 сентября.

Путина на мероприятие уже пригласили, и он согласился, ожидается, что приглашение получит и Трамп. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times.

Смотрите также Китай якобы пообещал усилить поддержку России, но для Кремля есть несколько нюансов

Как Си Цзиньпин может организовать встречу с Путиным и Трампом?

Аналитики и часть китайского общества призывают Си воспользоваться случаем для проведения символического саммита.

Если президент Трамп посетит Китай и посетит парад 3 сентября, это пошлет миру мощный позитивный сигнал. Образ китайских, российских и американских лидеров, стоящих вместе, может стать мощным посланием мира и стабильности,

– отметил один из известных националистических обозревателей Цзинь Цаньжун.

Известно, что ранее Трамп и Си обменялись приглашениями о взаимных визитах, но пока без конкретных дат. Военный парад в Пекине может стать удобным случаем для такой встречи, предполагают в The Times.

Пекин рассматривает событие как демонстрацию исторического единства с государствами-союзниками, включая Россию, которая понесла значительные потери во Второй мировой. Аналитик Вэнь-Ти Сун предполагает, что подобное мероприятие также поможет Си отвлечь внимание общественности от внутренних проблем, в частности экономических.

"В свою очередь для Трампа визит в Китай и встреча с Путиным и Си Цзиньпином будут соответствовать его глубоко личностному подходу к руководству. Это также успокоит как Си Цзиньпина, так и Путина, которые видели, как Трамп унижал национальных лидеров, посещая Вашингтон, и которые рассматривают саммит в Пекине как способ контролировать как повестку дня, так и политические послания", – считает он.

Советники Трампа могут выступить против участия в мероприятии, которое будет выглядеть как дипломатический триумф Си Цзиньпина. По словам Суна, Трамп вряд ли согласится на такой визит, поскольку предпочитает "чувствовать себя великим человеком, имеющим историческое значение, и возможно готов делить сцену с двумя другими сильными лидерами великих держав, но предпочтет встретиться с ними на территории США".

По мнению аналитика, Трамп не заинтересован выглядеть просто как один из друзей Си Цзиньпина.