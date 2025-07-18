Путіна на захід вже запросили, і він погодився, очікується, що запрошення отримає й Трамп. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times.

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Як Сі Цзіньпін може організувати зустріч з Путіним та Трампом?

Аналітики та частина китайського суспільства закликають Сі скористатися нагодою для проведення символічного саміту.

Якщо президент Трамп відвідає Китай і відвідає парад 3 вересня, це пошле світові потужний позитивний сигнал. Образ китайських, російських і американських лідерів, що стоять разом, може стати потужним посланням миру і стабільності,

– зазначив один із відомих націоналістичних оглядачів Цзінь Цаньжун.

Відомо, що раніше Трамп і Сі обмінялися запрошеннями щодо взаємних візитів, але поки без конкретних дат. Військовий парад у Пекіні може стати слушною нагодою для такої зустрічі, припускають у The Times.

Пекін розглядає подію як демонстрацію історичної єдності з державами-союзниками, включаючи Росію, що зазнала значних втрат у Другій світовій. Аналітик Вень-Ті Сун припускає, що подібний захід також допоможе Сі відвернути увагу громадськості від внутрішніх проблем, зокрема економічних.

"Зі свого боку для Трампа візит до Китаю і зустріч із Путіним і Сі Цзіньпіном відповідатимуть його глибоко особистісному підходу до керівництва. Це також заспокоїть як Сі Цзіньпіна, так і Путіна, які бачили, як Трамп принижував національних лідерів, відвідуючи Вашингтон, і які розглядають саміт у Пекіні як спосіб контролювати як порядок денний, так і політичні послання", – вважає він.

Радники Трампа можуть виступити проти участі у заході, який виглядатиме як дипломатичний тріумф Сі Цзіньпіна. За словами Суна, Трамп навряд чи погодиться на такий візит, оскільки воліє "відчувати себе великою людиною, що має історичне значення, і можливо готовий ділити сцену з двома іншими сильними лідерами великих держав, але вважатиме за краще зустрітися з ними на території США".

На думку аналітика, Трамп не зацікавлений виглядати просто як один з друзів Сі Цзіньпіна.