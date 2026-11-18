На трехстороннюю встречу Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина 19 ноября выделили не более 60 минут. В Кремле заявили, что полномасштабных отдельных переговоров между лидерами США и России не будет.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков 18 ноября заявил российским пропагандистам, что полномасштабных двусторонних переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом не планируется. По его словам, на торжественном приеме для гостей саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне предметного разговора между ними не было, политики лишь поздоровались друг с другом.

Что известно о переговорах лидеров?

Трехсторонний саммит Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина запланирован в рамках АТЭС.

Как ранее сообщали в Белом доме, американский президент планирует обсудить вопросы нераспространения ядерного оружия, тогда как тему войны в Украине поднимать не планировали.

В то же время журналисты CNN обратили внимание на то, что встреча вызывает беспокойство в Европе и Украине. Трое лидеров контролируют 90% мирового ядерного арсенала, однако собираются в одной комнате без четко согласованной повестки дня. При этом, Путин и Си Цзиньпин уже провели отдельные двусторонние переговоры, которые длились почти два часа.

Протокольные конфузы в Китае

Кроме того, во время официального мероприятия произошла показательная ситуация. Как видно на видео из трансляции канала NBC News, во время протокольной фотосессии Путина отодвинули в сторону, а Си Цзиньпин лично указал ему жестом, где встать.

Ранее журналисты обратили внимание, что председатель КНР уступил Путину место подальше от американского лидера во время совместной фотосессии.