Встреча с Трампом и Путиным может поставить Си в неловкое положение, – СМИ

Пекин согласовывает с Вашингтоном и Москвой переговоры Си Цзиньпина, Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите АТЭС 18 – 19 ноября. Однако такая встреча создает для китайского руководства серьезные вызовы.

Как пишет издание The New York Times, трехсторонний формат мог бы свидетельствовать о глобальных амбициях Китая выступать наравне с Соединенными Штатами. В то же время руководство страны опасается создавать площадку для потенциальных сепаратных договоренностей по поводу войны в Украине.

Что думают о саммите в Китае

Китайская сторона не хочет, чтобы Владимир Путин использовал Шэньчжэнь для заключения двустороннего соглашения с Дональдом Трампом.

Это прямо противоречило бы позиции Си Цзиньпина о том, что мирные переговоры обязательно требуют непосредственного участия Украины и Европы.

Еще одной неудобной темой для китайских властей является ядерное оружие. Президент США Дональд Трамп заявлял о намерении обсудить ядерное разоружение, особенно после того, как в феврале 2026 года истек срок действия последнего договора о контроле над вооружениями между Вашингтоном и Москвой.

Для Пекина сокращение вооружений остается неприемлемым, ведь страна активно наращивает собственный ядерный арсенал. Китай стремится увеличить запасы, чтобы в будущем конкурировать с потенциалом Соединенных Штатов и России.

Согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, Китай в настоящее время располагает примерно 620 боеголовками. Для сравнения: американский и российский арсеналы насчитывают более 5000 единиц у каждой из сторон.

Несмотря на надежды западных столиц на то, что КНР окажет влияние на Кремль с целью прекращения агрессии, китайские аналитики дистанцируются от давления на Москву. В частности, эксперт по американо-китайским отношениям из Фуданьского университета в Шанхае отметил, что в вопросе войны против Украины Пекин предпочитает выступать лишь в качестве "посредника в диалоге и нейтрального свидетеля".

Напомним, что свою обеспокоенность ранее выражали и украинские власти, предостерегая от переговоров за спиной государства. В частности, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинский вопрос должен решаться исключительно при участии Киева за столом переговоров.