"Не имеют смысла": Зеленский резко оценил вероятность переговоров по Украине без ее участия

Такое мнение глава государства высказал в интервью CNN.

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Как Зеленский оценил возможность договоренностей за спиной Украины?

Зеленский подчеркнул, что вести переговоры о судьбе любого государства без его присутствия за столом переговоров не имеет никакого смысла.

Президент обратил внимание на то, что международная политика уже неоднократно проходила через схожие процессы.

По его словам, кулуарные обсуждения никогда не приводили к желаемому миру.

Было много дискуссий и встреч. Многие лидеры пытались решить нашу судьбу без нас. Как вы знаете, ни одна из них не дала результатов– подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее СМИ писали, что Россия хочет провести в ноябре трехстороннюю встречу с США и Китаем, чтобы обсудить завершение войны в Украине.

В то же время, президента Владимира Зеленского на переговоры не будут приглашать. Однако окончательного решения о проведении переговоров и их повестке дня пока нет.

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В начале октября помощник Путина Юрий Ушаков заявлял, что инициатива по такой встрече должна поступить от Китая.

Возможный саммит без участия Украины стал бы беспрецедентным событием и вызвал бы беспокойство в Европе.

Между тем, Трамп не усиливает давление на Москву и приостановил продвижение законопроекта о санкциях против России. Он объяснил это нежеланием оттолкнуть Кремль от переговоров, а затягивание войны связывает с позицией Украины.

Владимир Зеленский считает, что такими действиями Вашингтон пытается склонить Киев к капитуляции.