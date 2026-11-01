"Не мають сенсу": Зеленський різко оцінив ймовірність переговорів щодо України без її участі

Таку думку глава держави висловив в інтерв'ю CNN.

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Як Зеленський оцінив ймовірність домовленостей за спиною України?

Зеленський підкреслив, що вести переговори про долю будь-якої держави без її присутності за столом перемовин не має жодного сенсу.

Президент звернув увагу на те, що міжнародна політика вже неодноразово проходила через схожі процеси.

За його словами, кулуарні обговорення ніколи не приводили до бажаного миру.

Було багато дискусій і зустрічей. Багато лідерів намагалися вирішити нашу долю без нас. Як ви знаєте, жодна з них не дала результатів– наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що Росія хоче провести у листопаді тристоронню зустріч із США та Китаєм, щоб обговорити завершення війни в Україні. Водночас президента Володимира Зеленського на переговори не запрошуватимуть.

Однак остаточного рішення про проведення переговорів і їхній порядок денний поки немає. На початку жовтня помічник Путіна Юрій Ушаков заявляв, що ініціатива щодо такої зустрічі має надійти від Китаю.

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Можливий саміт без участі України став би безпрецедентною подією та викликав би занепокоєння в Європі.

Тим часом Трамп не посилює тиск на Москву та призупинив просування законопроєкту про санкції проти Росії. Він пояснив це небажанням відштовхнути Кремль від переговорів, а затягування війни пов'язує з позицією України.

Володимир Зеленський вважає, що такими діями Вашингтон намагається схилити Київ до капітуляції.