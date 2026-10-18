Таку заяву зробив президент Зеленький в інтерв'ю Bloomberg.

Як Трамп схиляє Україну до капітуляції?

На тлі погіршення відносин зі США Зеленський перерахував низку кроків Вашингтона, які вважає недружніми до Києва.

Серед них – навмисне обмеження швидкості інтернету Starlink, важливого для українських військових, і затримки з постачанням дефіцитних ракет-перехоплювачів Patriot для боротьби з балістичними ракетами.

Я вважаю, що були зроблені кроки, щоб переконати Україну капітулювати. Я не стверджую, що саме цього прагнуть наші партнери. Не хочу думати, що наші американські партнери вважають, ніби війну проти Росії можна завершити швидше коштом України. Але все виглядає саме так,

– сказав політик.

Напруженість у відносинах між Україною та США досягла нового піку після того, як Трамп домовився з Володимиром Путіним про постачання обмежених обсягів дизельного пального з Росії на світовий ринок. В обмін Вашингтон погодився не посилювати санкції проти Москви, щоб стримати зростання цін.

Окрім того, адміністрація Трампа звернулася із вимогою до України не бити по російських НПЗ. Київ погодився, але за умови, що Росія теж не атакуватиме українську енергетику.

Зеленський заявив, що пропонував США припинити українські удари по російських об'єктах, пов'язаних із виробництвом дизельного пального, в обмін на додаткові ракети для Patriot.

Натомість Вашингтон вимагає зупинити удари по НПЗ, водночас погрожуючи обмежити Україну в доступі до іншої допомоги.