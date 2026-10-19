Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью The Wall Street Journal подтвердил, что все три стороны признают гипотетическую возможность такого диалога.

Что известно о возможных переговорах

Ранее Песков называл полезной возможную встречу Путина, Трампа и Си на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества

В то же время четкого понимания относительно самой встречи или ее потенциальной повестки дня пока нет.

Еще в начале октября помощник Путина Юрий Ушаков уточнял, что инициатива проведения переговоров должна исходить от Китая. Это станет возможным, если Дональд Трамп подтвердит свое участие в саммите.

Этот план представляет собой попытку Путина воспользоваться потеплением отношений между Трампом и российским лидером – тенденцией, вызвавшей беспокойство в Украине, а также среди ее союзников в Вашингтоне и Европе. Такой саммит – без участия президента Украины Владимира Зеленского – стал бы беспрецедентным событием и вызвал бы серьезную тревогу в европейских столицах и за их пределами,

– отмечают в издании.

Между тем президент США демонстративно избегает давления на Москву и заморозил закон о санкциях против России. Свое решение он объяснил нежеланием оттолкнуть Москву от переговоров, а ответственность за затягивание войны возлагает на украинскую сторону.

Владимир Зеленский заявил, что такие шаги Вашингтона выглядят как попытка склонить Украину к капитуляции. По его словам, у Трампа хорошие отношения с Владимиром Путиным, но заставить его закончить войну он пока не может.

Напомним, ранее мы писали, что украинская сторона также ищет пути для дипломатического урегулирования. В частности, Владимир Зеленский отмечал, что Встреча с Путиным возможна в ходе саммита "Группы двадцати" в США.

Кроме того, Киев пригласил специальных представителей Трампа Стива Виткоффа и Джареда Кушнера приехать в Брюссель или другой европейский город для проведения нового раунда переговоров. В то же время президент Украины подчеркивал, что Путин хочет уничтожить наше государство, и ему будет недостаточно даже капитуляции.