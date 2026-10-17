Отвечая на вопросы журналистов 17 октября, глава государства подчеркнул, что угрозы противника о атаках на переправы и критически важные объекты уже стали повседневной реальностью. Украинские силы противовоздушной обороны непрерывно отражают эти удары.

Какие планы у Путина

По словам президента Украины, российская армия не планирует прекращать блокировку черноморских портов и продолжит наносить удары по объектам энергетики и водоканалам.

Они наносили удары, наносят и будут продолжать блокировать портовую инфраструктуру, наше Черное море. Они, к сожалению, наносили и наносят удары по энергетике и по всему, что связано с водоснабжением. И мы это видим, понимаем и делаем все, чтобы это защитить. По мостам они уже наносят удары,

– отметил Зеленский.

Он призвал представителей власти и военных действовать максимально собранно, руководствуясь правилом меньшего количества слов и большего количества реальных шагов по защите.

Президент отдельно подчеркнул, что демонстрация слабости или нерешительности со стороны Украины или международных союзников лишь разжигает аппетиты Кремля.

"Будем показывать слабость – он ничего не остановит, только будет наращивать и наращивать, и будет требовать безоговорочной капитуляции. Хотя скажу вам откровенно, он хочет нашего уничтожения. Ему и капитуляции мало, но ему и капитуляцию никто не отдаст, и не отдаст наше государство", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Главными задачами для страны остаются активная оборона, результативные ответные удары и консолидация международной поддержки. Цель Киева заключается в том, чтобы заставить агрессора сесть за стол переговоров и прекратить обстрелы гражданских объектов.

Напомним, что в то же время Соединенные Штаты и европейские партнеры в настоящее время готовят почву для трехсторонней встречи с участием мировых площадок. По словам Зеленского,встреча с Путинымвозможна, в частности, во время саммита G20 в США.