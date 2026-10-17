Відповідаючи на питання журналістів 17 жовтня, глава держави наголосив, що ворожі погрози щодо атак на переправи та критичні об'єкти вже перетворилися на повсякденну дійсність. Українські сили протиповітряної оборони безупинно відбивають ці удари.

Які плани у Путіна

За словами президента України, російська армія не планує припиняти блокування чорноморських портів і продовжить бити по об'єктах енергетики та водоканалах.

Вони били, б'ють і будуть продовжувати блокувати портову інфраструктуру, наше Чорне море. Вони, на жаль, били і б'ють по енергетиці та по всьому, що пов'язано з водопостачанням. І ми це бачимо, розуміємо і робимо все, щоб це захистити. По мостах вони вже б'ють,

– зазначив Зеленський.

Він закликав представників влади та військових діяти максимально зібрано, керуючись правилом меншої кількості слів і більшої кількості реальних кроків захисту.

Президент окремо акцентував, що демонстрація слабкості чи нерішучості з боку України або міжнародних союзників лише розпалюватиме апетити Кремля.

"Будемо показувати слабкість – він нічого не зупинить, тільки збільшить і збільшить, і буде вимагати безумовно капітуляції. Хоча скажу вам відверто, він хоче нашого знищення. Йому і капітуляції замало, але йому і капітуляцію ніхто не віддасть і не віддасть нашу державу", – наголосив Володимир Зеленський.

Головними завданнями для країни залишаються активна оборона, результативні удари у відповідь та консолідація світової підтримки. Мета Києва полягає у примусі агресора до переговорного процесу та припинення вогню по цивільних об'єктах.

Нагадаємо, що водночас Сполучені Штати та європейські партнери наразі готують підґрунтя для тристоронньої зустрічі за участі світових майданчиків. За словами Зеленського, зустріч із Путіним можлива, зокрема, під час саміту G20 у США.