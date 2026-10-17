Однако подтверждения этой встречи пока не было. Об этом президент Зеленский сообщил 17 октября, отвечая на вопросы журналистов.

Что известно о возможной встрече Путина и Зеленского

Американская сторона активно прорабатывает формат возможного трехстороннего диалога.

Помимо американской площадки, обсуждаются и другие регионы для проведения переговоров. В частности, официальный Вашингтон традиционно предлагает страны Ближнего Востока, среди которых рассматриваются Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.

Альтернативным местом переговорного процесса может стать одна из европейских стран. Президент отметил, что представители Европы уже налаживают первые контакты по этому поводу.

Напомним, Зеленский подчеркивал, что ему легче вести диалог с Трампом, чем с Путиным, поскольку Кремль пока не демонстрирует искреннего желания закончить войну.

Также украинская и американская переговорные команды находятся в постоянном взаимодействии с целью организации новых встреч. В ближайшие дни Зеленский анонсировал переговоры между Украиной и США.