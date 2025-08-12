Специалисты ISW озвучили несколько выводов из заявлений Дональда Трампа о предстоящем саммите на Аляске. В частности, они касаются и того, почему же Путин согласился на двусторонний саммит.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на отчет ISW.

Смотрите также "Соглашение с дьяволом": в Европе предостерегли США от поспешного мира с Россией без Украины

Что заставило Путина согласиться на двусторонний саммит?

В ISW озвучили выводы из заявлений Трампа о предстоящем саммите на Аляске, которые он озвучил 11 августа.

Как пишут аналитики, американский лидер отметил, что страх Путина перед влиянием санкций США против России и экономических партнеров России побудил Путина предложить двусторонний саммит.

Трамп заявил, что российская экономика "сейчас не очень хорошо себя чувствует". По его словам, его заявление о введении 50-процентных тарифов на импорт российской нефти Индии также не помогает российской экономике и "стала большим ударом" для стран, которые покупают российскую нефть.

Американский президент сказал, что он "готов" ввести гораздо более значительные экономические ограничения, но "получил звонок, что российские чиновники хотели бы встретиться".

Эксперты Института отмечают, что Трамп правильно указал на то, что российская экономика является бременем, который Соединенные Штаты, Европа и Украина могут использовать для ослабления способности России продолжать войну в Украине.

ISW продолжает оценивать, что решительные экономические меры США и других стран Запада против России, в сочетании со своевременной и достаточной военной помощью Запада Украине, могут позволить Украине нанести России еще большие потери на поле боя и тем самым поставить под сомнение "теорию победы" Путина.

Аналитики считают, что решение Путина обратиться к Трампу непосредственно перед тем, как тот ввел дальнейшие экономические ограничения против России или ее торговых партнеров, подрывает постоянный нарратив Кремля о том, что санкции не повлияли и не повлияют на российскую экономику.

Так, чиновники в Кремле регулярно заявляют, что российская экономика является сильной и устойчивой к дальнейшим санкциям США или других западных стран. Решение Путина обратиться к Трампу непосредственно перед тем, как Соединенные Штаты ввели дополнительные экономические ограничения, демонстрирует признание Кремлем того, что этот нарратив является ложным.

В ISW утверждают, что российская экономика слабее, чем прогнозируют российские чиновники.