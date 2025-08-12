Такое мнение высказал министр обороны США Пита Хэгсет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его заявление в недавнем интервью Fox News.

Почему Путин согласился на встречу с Трампом?

По мнению главы Пентагона, ранее никто не смог создать условия для того, чтобы Владимир Путин встретился с кем-то из лидеров. Кроме того, он считает, что диктатор никогда не воспринимал серьезно бывшего президента США Джо Байдена.

Поэтому, по его словам, только Дональд Трамп уже смог изменить условия и "правила игры", и как считает Гегсет, именно он повлиял на решение Владимира Путина согласиться на двустороннюю встречу президентов, которая состоится уже в конце недели.

Он создал условия для возможного переговорного урегулирования, что было его целью с самого начала, на очень сложном поле боя. Я не думаю, что Владимир Путин согласился бы на встречу, если бы не почувствовал этого давления. И я думаю, что есть шанс,

– заявил он.

Американский министр допустил возможность уступок в территориальном вопросе во время переговоров. Он отметил, что вряд ли кто-то будет доволен таким развитием событий, но только Дональд Трамп способен "это сделать".

Кроме вышеупомянутого, у него поинтересовались будет ли он на Аляске во время встречи Дональд Трампа и Владимира Путина. В ответ Гегсет сказал, что еще не знает "как будет выглядеть его календарь", однако он назвал это "возможным".

Напомним, Трамп признался, что это будет "пробная встреча", во время которой он скажет Путину о необходимости завершения войны против Украины, и подчеркнул, что не будет заключать соглашение с Россией, поскольку "это должны сделать Зеленский и Путин".