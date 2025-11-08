Россияне паникуют: аналитик раскрыл, чего сейчас Трамп хочет от Путина

Дональд Трамп заявил, что пока не видит возможности для встречи с Владимиром Путиным. С одной стороны, такая встреча будет нести для президента США репутационные риски. Но ему нужны гарантии, что это принесет ему какую-то выгоду.

Однако Трамп очень зол на Кремль, поэтому россияне в панике. Такое мнение 24 Каналу озвучил заместитель директора аналитического центра "Политика" Артем Бронжуков.

"Трамп хочет получить хоть какие-то гарантии, что очередная встреча с Путиным, которая несет для него, с одной стороны, огромное количество репутационных рисков, добавит хотя бы каких-то плюсов. Потому что тема довольно заезженная", – предположил он.

Какова стратегия Трампа?

Артем Бронжуков отметил, что после телефонного разговора Трампа с Путиным был анонсирован саммит в Венгрии, который отменили. Однако российский диктатор начал в очередной раз рассказывать, что Трамп его неправильно понял, что пока нет предпосылок для какого-то конструктива. Американский лидер разозлился на так называемого руководителя Кремля.

Россияне действительно немного паникуют. Потому что срочным рейсом был отправлен путинский финансист Кирилл Дмитриев для якобы налаживания контактов. Его "послали" дипломатическим языком, унизили. Потому что с ним никто, кроме одной сумасшедшей представительницы Палаты представителей, не встретился,

– подчеркнул он.

По его словам, стратегия Штатов заключается в том, чтобы дождаться, пока начнут работать нефтяные санкции, с надеждой, что они подтолкнут Россию к конструктивному диалогу, который можно было бы представить как успех Трампа.

