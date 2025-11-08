Росіяни панікують: аналітик розкрив, чого зараз Трамп хоче від Путіна

Дональд Трамп заявив, що наразі не бачить можливості для зустрічі з Володимиром Путіним. З одного боку, така зустріч нестиме для президента США репутаційні ризики. Але йому потрібні гарантії, що це принесе йому якусь вигоду.

Однак Трамп дуже злий на Кремль, тому росіяни в паніці. Таку думку 24 Каналу озвучив заступник директора аналітичного центру "Політика" Артем Бронжуков.

"Трамп хоче отримати хоч якісь гарантії, що чергова зустріч з Путіним, яка несе для нього, з одного боку, величезну кількість репутаційних ризиків, додасть хоча б якихось плюсів. Тому що тема доволі заїжджена", – припустив він.

Яка стратегія Трампа?

Артем Бронжуков зазначив, що після телефонної розмови Трампа з Путіним був анонсований саміт в Угорщині, який скасували. Однак російський диктатор почав вчергове розповідати, що Трамп його неправильно зрозумів, що наразі немає передумов для якогось конструктиву. Американський лідер розлютився на так званого очільника Кремля.

Росіяни дійсно трохи панікують. Тому що терміновим рейсом був відправлений путінський фінансист Кирило Дмитрієв для начебто налагодження контактів. Його "послали" дипломатичною мовою, принизили. Тому що з ним ніхто, крім однієї навіженої представниці Палати представників, не зустрівся,

– підкреслив він.

За його словами, стратегія Штатів полягає у тому, щоб дочекатися, поки почнуть працювати нафтові санкції, з надією, що вони підштовхнуть Росію до конструктивного діалогу, який можна було б презентувати як успіх Трампа.

Зустріч Трампа та Путіна: останні новини