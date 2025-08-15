Президент США Дональд Трамп, встречаясь с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске 15 августа, пытается выиграть время. Российскому диктатору это только играет на руку.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий американского конгрессмена Майка Квигли для Sky News.

Зачем Трампу встреча с Путиным на Аляске?

Конгрессмен отметил, что Путин, как и любой диктатор, признает только силу, но не видит этого в Трампе. По словам Квигли, российский лидер воспринимает своего американского коллегу как человека, который дал пройти нескольким дедлайнам и ультиматумам.

Почему президент Зеленский не там? Почему Трамп дал пройти шести дедлайнам? Я думаю, что то, что вы видите, – это то, как президент (Трамп – 24 Канал) пытается выиграть себе немного времени,

– заявил американский парламентарий.

Он добавил, что Трамп "перескочил" на сторону Путина и "надеется, что с Путиным произойдет что-то магическое", именно поэтому и организовал саммит на Аляске.

"Между тем россияне медленно продвигаются вперед, захватывая дополнительные территории", – заметил Квигли.

К слову, ранее Дональд Трамп отметил, что предстоящая встреча с Владимиром Путиным на Аляске может быстро завершиться в случае негативного развития событий. Но есть шанс на мир при положительном результате.

В то же время президент США отмечал, что саммит 15 августа является подготовкой ко второй встрече, которая уже может состояться при участии Президента Украины Владимира Зеленского.