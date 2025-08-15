Трамп намагається виграти час, – конгресмен США про зустріч з Путіним на Алясці
- Президент США Дональд Трамп зустріччю з Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня намагається виграти час.
- Конгресмен Майк Квіглі зазначив, що Путін визнає лише силу і сприймає Трампа як людину, що не дотримується дедлайнів.
- Квіглі вважає, що Трамп організував саміт, сподіваючись на "магічні" зміни з боку Путіна, хоча росіяни продовжують захоплювати території України.
Президент США Дональд Трамп, зустрічаючись із російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня, намагається виграти час. Російському диктатору це лише грає на руку.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар американського конгресмена Майка Квіглі для Sky News.
Навіщо Трампу зустріч з Путіним на Алясці?
Конгресмен зазначив, що Путін, як і будь-який диктатор, визнає лише силу, але не бачить цього в Трампі. За словами Квіглі, російський лідер сприймає свого американського колегу як людину, яка дала минути кільком дедлайнам та ультиматумам.
Чому президент Зеленський не там? Чому Трамп дав минути шести дедлайнам? Я думаю, що те, що ви бачите, – це те, як президент (Трамп – 24 Канал) намагається виграти собі трохи часу,
– заявив американський парламентар.
Він додав, що Трамп "перескочив" на бік Путіна та "сподівається, що з Путіним станеться щось магічне", саме тому й організував саміт на Алясці.
"Тим часом росіяни повільно просуваються вперед, захоплюючи додаткові території", – зауважив Квіглі.
До слова, раніше Дональд Трамп зазначив, що майбутня зустріч із Володимиром Путіним на Алясці може швидко завершитися в разі негативного розвитку подій. Але є шанс на мир за позитивного результату.
Водночас президент США наголошував, що саміт 15 серпня є підготовкою до другої зустрічі, яка вже може відбутися за участі Президента України Володимира Зеленського.