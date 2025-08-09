Дедлайн Дональда Трампа по мирному соглашению закончился 8 августа, однако США до сих пор не ввели санкций против России. Уже 15 августа американский лидер встретится с Владимиром Путиным на Аляске.

Вероятно, Трамп объявлял ультиматум о введении санкций против России, чтобы достичь того, чтобы Путин пошел на переговоры. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Петр Олещук.

"Это делалось с целью, чтобы Россия пошла на переговоры, на завершение войны. Соответственно в этот день Трамп объявил о встрече с Путиным на Аляске. С точки зрения Трампа, он ультиматум выполнил. То есть он добился встречи с Путиным. Во время этой встречи он рассчитывает что-то подписать о завершении войны, и это "что-то" его вполне удовлетворит. Вот и вся логика", – предположил он.

Что может стать поражением для Трампа?

Петр Олещук считает, что, вероятно, по мнению Трампа, эта встреча с Путиным должна принести какой-то колоссальный прорыв. Однако для этого мало просто факта их встречи. Для выполнения каких-то договоренностей нужна Украина и никак иначе.

Теоретически Трамп может встретиться с Путиным, договориться о чем-то и давить на Украину. Однако это сразу повлечет определенные кризисы, внутриполитические процессы в Штатах. Потому что очень многим в американской политике и среди граждан США это не понравится.

Чисто рационально в этой ситуации для Трампа было бы идти на согласование этих позиций с Украиной и включать наше государство в соответствующий переговорный процесс. Это было бы рационально, потому что ему же нужен не просто факт встречи с Путиным. Если встреча завершится отсутствием прогресса в завершении войны России против Украины, это не будет его победой, а наоборот – будет поражением,

– сказал политолог.

Сейчас в западных СМИ появляется очень много сообщений о том, что Трамп будет продвигать обмен территориями. Однако официальной позиции нет. Это лишь сливы и намеки на определенную информацию.

Думаю, это давление с целью продавить в Украине признание позиции, которую, например, они планируют обсуждать с Путиным, чтобы это все как можно скорее легализовать, закрепить и объявить собственной победой. Но если продавить не удастся, то никакой победы не будет. Соответственно результат сразу становится сомнительным,

– предположил Олещук.

Поэтому, по его словам, Украине надо заручаться поддержкой партнеров и вести собственную дипломатическую историю.