Дедлайн Дональда Трампа щодо мирної угоди закінчився 8 серпня, однак США досі не запровадили санкцій проти Росії. Вже 15 серпня американський лідер зустрінеться з Володимиром Путіним на Алясці.

Ймовірно, Трамп оголошував ультиматум про впровадження санкцій проти Росії, аби досягнути того, щоб Путін пішов на переговори. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Петро Олещук.

"Це робилося з метою, аби Росія пішла на переговори, на завершення війни. Відповідно у цей день Трамп оголосив про зустріч з Путіним на Алясці. З погляду Трампа, він ультиматум виконав. Тобто він домігся зустрічі з Путіним. Під час цієї зустрічі він розраховує щось підписати про завершення війни, і це "щось" його цілком задовольнить. От і вся логіка", – припустив він.

Що може стати поразкою для Трампа?

Петро Олещук вважає, що, ймовірно, на думку Трампа, ця зустріч з Путіним повинна принести якийсь колосальний прорив. Однак для цього мало просто факту їхньої зустрічі. Для виконання якихось домовленостей потрібна Україна і ніяк інакше.

Теоретично Трамп може зустрітися з Путіним, домовитися про щось та тиснути на Україну. Однак це одразу спричинить певні кризи, внутрішньополітичні процеси в Штатах. Тому що дуже багатьом в американській політиці і серед громадян США це не сподобається.

Суто раціонально у цій ситуації для Трампа було б йти на узгодження цих позицій з Україною та включати нашу державу у відповідний переговорний процес. Це було б раціонально, тому що йому ж потрібен не просто факт зустрічі з Путіним. Якщо зустріч завершиться відсутністю прогресу в завершенні війни Росії проти України, це не буде його перемогою, а навпаки – буде поразкою,

– сказав політолог.

Зараз у західних ЗМІ з'являється дуже багато повідомлень про те, що Трамп буде просувати обмін територіями. Однак офіційної позиції немає. Це лише зливи та натяки на певну інформацію.

Думаю, це тиск з метою протиснути в України визнання позиції, яку, наприклад, вони планують обговорювати із Путіним, щоб це все якомога швидше легалізувати, закріпити й оголосити власною перемогою. Але якщо протиснути не вдасться, то ніякої перемоги не буде. Відповідно результат одразу стає сумнівним,

– припустив Олещук.

Тому, за його словами, Україні треба заручатися підтримкою партнерів і вести власну дипломатичну історію.