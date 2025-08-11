К слову, 11 августа Дональд Трамп также заявил, что США попытаются вернуть Украине часть оккупированных россиянами территорий. В то же время он выразил обеспокоенность по поводу того, что Владимир Зеленский должен получить конституционное одобрение на обмен территориями.