Китай приступил к подготовке возможной встречи лидеров США, России и КНР в рамках предстоящего саммита АТЭС в Шэньчжэне. Ни одна из трех столиц пока не отвергла возможность проведения переговоров в таком формате.

С таким заявлением выступил помощник российского диктатора Юрий Ушаков по итогам встречи Владимира Путина и Стива Виткоффа, сообщает российское агентство "Интерфакс".

Переговоры между США, Россией и КНР

Ушаков заявил об обсуждении идеи трехстороннего саммита в ходе переговоров со спецпредставителем президента США. По словам российского чиновника, со стороны Москвы уже прозвучали определенные практические соображения относительно содержания возможного диалога.

Китайские друзья, хозяева саммита АТЭС, займутся, или, точнее, уже занимаются его подготовкой. И при благоприятном стечении обстоятельств они, наши китайские друзья, конечно, включат эту встречу в программу мероприятий в Шэньчжэне,

– сказал Ушаков.

Известно, что после беседы с Виткоффом Путин провел встречу с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном также в Санкт-Петербурге. Там российский диктатор отдельно подчеркнул, что на полях азиатского саммита будет возможность провести встречу с Си Цзиньпином.

Как уже сообщалось, ранее Дональд Трамп заявлял о готовности т к трехсторонним переговорам на уровне лидеров в Китае. В то же время попытки организовать обсуждение войны без представителей Украины вызывают опасения относительно кулуарного решения вопросов безопасности.