В российском МИД подтвердили присутствие российской делегации, в частности Сергея Лаврова, на саммите в Анкоридже. В то же время во время переговоров Кремль не собирается отступаться от своих первоначальных требований для завершения войны.

Россия не собирается отказываться от условий, поставленных в начале войны. Об этом стало известно из сообщений пропагандистских СМИ, передает 24 Канал.

Что известно о российской делегации на встрече в Анкоридже?

Представитель МИД России Алексей Фадеев подтвердил, что на анонсированных переговорах между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным на Аляске будет присутствовать официальная российская делегация.

В ее состав, по его словам, войдут ключевые представители внешнеполитического ведомства, в том числе и российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом Фадеев заявил во время брифинга 13 августа.

В Кремле пытаются придать встрече статус "исторической", хотя официальная повестка дня еще не объявлялась.

В то же время дипломат отметил "неизменность позиции" страны-агрессора. Среди кремлевских условий завершения войны в Украине – вывод украинских войск из Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ Киева вступать в НАТО.

Обратите внимание! Такие требования Москва диктует с первых дней полномасштабной войны, в Украине их рассматривают как фактическую капитуляцию. В ответ на слухи о готовности уступить украинские земли, президент Владимир Зеленский отметил, что не собирается отдавать территории, ведь не имеет на это права.

Фадеев отреагировал на предположение о возможном "территориальном обмене" с Украиной, цинично заявив, что "территориальное устройство России закреплено Конституцией".

По его словам, цель российской делегации на переговорах в Аляске полностью определяется защитой и продвижением национальных интересов страны.

Ранее аналитик ISW Джордж Баррос заявлял, что Путин не демонстрирует готовности к компромиссу по миру в Украине, и встреча на Аляске вряд ли сможет это изменить.