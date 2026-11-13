"Пожалуйста, без сюрпризов": Мерц предостерег Трампа перед переговорами с Путиным

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Дональда Трампа избегать неожиданностей во время встречи с Владимиром Путиным в Китае. Европейские лидеры опасаются повторения опыта саммита в Анкоридже.

Как сообщает Reuters, западные союзники ожидают от Вашингтона согласованной позиции по вопросу о завершении войны в Украине.

Просьба европейцев

Некоторые здесь, в Дублине, опасаются, что это может превратиться в "второй момент Анкориджа",

– сказал Мерц.

Канцлер напомнил о саммите лидеров США и России в Анкоридже, который европейские лидеры рассматривали как потенциально решающий момент в усилиях по прекращению боевых действий России против Украины. По его убеждению, любые несогласованные шаги способны ослабить единство партнеров.

Поэтому я хочу очень четко выразить наш призыв к США: пожалуйста, без сюрпризов. Продолжайте действовать как часть "Сборной Европы" и "Сборной Украины",

– подчеркнул Мерц.

Участие Европы в мирных переговорах

После встреч представителей США, России и Украины в Абу-Даби ожидается начало содержательных мирных переговоров в ближайшие недели. К этому переговорному процессу впервые официально присоединится Европа.

В то же время канцлер Германии отверг призывы России сделать архитектуру европейской безопасности центром будущих переговоров, подчеркнув, что такая структура уже функционирует в форме НАТО.

Предстоящие дискуссии должны сосредоточиться на одном центральном вопросе: в каких рамках можно гарантировать безопасность Украины после достижения мира? Однако сначала мы должны реально достичь этого мира,

– пояснил Мерц.

Долгосрочная поддержка в бюджете блока

Параллельно немецкий лидер настаивает на необходимости закрепить обязательства по оказанию помощи Киеву в рамках обсуждений долгосрочного бюджета блока.

По словам Мерца, предложение о сохранении поддержки уже получило широкое одобрение, хотя до окончательной договоренности еще далеко.

Опасения лидеров ЕС вызваны запланированной на 18–19 ноября встречей встречей Дональда Трампа и Владимира Путина и и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.