"Будь ласка, без сюрпризів": Мерц застеріг Трампа перед переговорами з Путіним

Як повідомляє Reuters, західні союзники очікують від Вашингтона скоординованої позиції щодо завершення війни в Україні.

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Прохання європейців

Дехто тут, у Дубліні, побоюється, що це може перетворитися на "другий момент Анкориджа"– сказав Мерц.

Канцлер нагадав про саміт лідерів США та Росії в Анкориджі, який європейські лідери розглядали як потенційно вирішальний момент у зусиллях щодо припинення бойових дій Росії проти України. На його переконання, будь-які неузгоджені кроки здатні послабити єдність партнерів.

Тому я хочу дуже чітко висловити наше послання США: будь ласка, без сюрпризів. Продовжуйте грати як частина "Збірної Європи" та "Збірної України"– наголосив Мерц.

Участь Європи у мирних переговорах

Після зустрічей представників США, Росії та України в Абу-Дабі очікується старт предметних мирних переговорів у найближчі тижні. До цього переговорного процесу вперше офіційно приєднається Європа.

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Водночас канцлер Німеччини відкинув заклики Росії зробити архітектуру європейської безпеки центром майбутніх перемовин, підкресливши, що така структура вже функціонує у формі НАТО.

Майбутні дискусії мають зосередитися на одному центральному питанні: в яких рамках можна гарантувати безпеку України після досягнення миру? Однак спочатку ми повинні реально досягти цього миру– пояснив Мерц.

Довгострокова підтримка в бюджеті блоку

Паралельно німецький лідер наполягає на необхідності закріпити зобов'язання щодо допомоги Києву в межах дискусій про довгостроковий бюджет блоку.

За словами Мерца, пропозиція щодо збереження підтримки вже отримала широке схвалення, хоча до остаточної домовленості ще далеко.

Побоювання лідерів ЄС викликані запланованою на 18 – 19 листопада зустріччю Дональда Трампа, Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна на полях саміту АТЕС у китайському Шеньчжені.