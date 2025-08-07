Дональд Трамп хочет провести встречу с Владимиром Путиным уже в ближайшее время. Организовать ее уже на следующей неделе будет сложно, впрочем, президент США поручил команде сделать это как можно быстрее.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источники в Белом доме, сообщает 24 Канал.

Что говорят в Белом доме о встрече Трампа и Путина?

По словам двух американских чиновников, помощники Трампа "немедленно" начали планировать встречи. Обычно планирование президентских путешествий и больших "посиделок" с двумя мировыми лидерами занимает время. Однако Трамп призвал команду "двигаться быстро".

По данным Белого дома, место встречи еще не определено. Однако сейчас обсуждаются несколько вариантов. Переговоры могут состояться "уже на следующей неделе или в течение следующих двух недель".

Пресс-секретарь Белого дома подтвердила, что россияне выразили желание встретиться с Трампом.

А президент открыт для встречи как с президентом Путиным, так и с президентом Зеленским. Президент Трамп хочет, чтобы эта жестокая война закончилась,

– сказала Кэролайн Левитт.

К слову, госсекретарь США отметил, что до встречи Трампа с Путиным еще должно произойти "многое".

"Мы не знаем, состоится ли встреча между Трампом и Путиным на следующей неделе. Это зависит от того, какого прогресса смогут достичь стороны", – подчеркнул Марко Рубио.