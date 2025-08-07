Дональд Трамп хоче провести зустріч з Володимиром Путіним уже найближчим часом. Організувати її вже наступного тижня буде складно, втім, президент США доручив команді зробити це якнайшвидше.

Про це пише CNN з посиланням джерела в Білому домі, повідомляє 24 Канал.

Що кажуть у Білому домі про зустріч Трампа й Путіна?

За словами двох американських посадовців, помічники Трампа "негайно" почали планувати зустрічі. Зазвичай планування президентських подорожей і великих "посиденьок" з двома світовими лідерами займає час. Однак Трамп закликав команду "рухатися швидко".

За даними Білого дому, місце зустрічі ще не визначено. Однак зараз обговорюються кілька варіантів. Переговори можуть відбутися "вже наступного тижня або протягом наступних двох тижнів".

Речниця Білого дому підтвердила, що росіяни висловили бажання зустрітися з Трампом.

А президент відкритий для зустрічі як з президентом Путіним, так і з президентом Зеленським. Президент Трамп хоче, щоб ця жорстока війна закінчилася,

– сказала Керолайн Левітт.

До слова, держсекретар США наголосив, що до зустрічі Трампа з Путіним ще має відбутися "багато чого".

"Ми не знаємо, чи відбудеться зустріч між Трампом і Путіним наступного тижня. Це залежить від того, якого прогресу зможуть досягти сторони", – наголосив Марко Рубіо.