Главная цель Владимира Путина на переговорах с Дональдом Трампом – создать видимость готовности к поиску компромисса. Аналитики считают, что Путин в очередной раз применит тактику, известную еще с 90-х.

Запланированная встреча на Аляске 15 августа сейчас становится ключевым событием международной политики. Глава Кремля может воспользоваться слабыми местами своего оппонента Дональда Трампа во время личного разговора. Об этом информирует 24 Канал, ссылаясь на Sky News.

Какие методы будет использовать Путин на переговорах с Трампом?

Российский лидер хорошо понимает, что для Трампа важно избежать потери репутации во время саммита в Анкоридже. Поэтому Путин, вероятно, попытается создать впечатление готовности к некоторым уступкам во время переговоров.

Владимир Путин за длительный период своей политической карьеры хорошо усвоил основные правила ведения переговоров, особое внимание акцентируя на исторических аспектах и юридических тонкостях.

В то же время американский лидер Дональд Трамп не имеет аналогичного уровня подготовки, именно это может сыграть на руку президенту России.



Основная цель Кремля может заключаться в том, чтобы убедить Трампа в принятии ультимативных условий России. При этом эти требования подадут под видом компромисса. Путину необходимо обеспечить впечатление уступчивости, поскольку он, насколько важно для Трампа одержать победу, или по крайней мере создать ее иллюзию.

Обратите внимание! По мнению аналитиков, одной из так называемых "уступок" может стать обещание организовать встречу с Владимиром Зеленским. Однако эта договоренность может стать чисто формальной, сложной для будущей реализации. Это позволит Белому дому представить ее как дипломатический успех, хоть и со скрытыми условиями и деталями.

Учитывая крепкую уверенность американского лидера в его способности быстро остановить войну, Путин попытается использовать это против самого же Трампа, получив определенные политические преимущества.

Именно поэтому российский президент уже на начальных этапах начал хвалить главу Белого дома, отмечая его "энергичные и искренние" усилия в поиске мира.

Также Путин может попытаться воспользоваться склонностью Трампа к выгодным договоренностям, предложив ему привлекательные проекты для сотрудничества с Россией. Например, предложения соглашения по добыче редкоземельных металлов или сотрудничества в Арктическом регионе.

Эти темы могут быть обсуждены во время встречи, учитывая и состав российской делегации, в которую вошли министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель по вопросам инвестиций Кирилл Дмитриев.

К слову, британский журналист Питер Дикенсон считает, что этот саммит – возможность для Путина в очередной раз затянуть процесс введения санкций и ослабить давление. Такую стратегию он использует еще с 90-х годов.