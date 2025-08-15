Головна мета Володимира Путіна на переговорах із Дональдом Трампом – створити видимість готовності до пошуку компромісу. Аналітики вважають, що Путін вчергове застосує тактику, відому ще з 90-х.

Запланована зустріч на Алясці 15 серпня нині стає ключовою подією міжнародної політики. Очільник Кремля може скористатися слабкими місцями свого опонента Дональда Трампа під час особистої розмови. Про це інформує 24 Канал, посилаючись на Sky News.

Які методи буде використовувати Путін на переговорах з Трампом?

Російський лідер добре розуміє, що для Трампа важливо уникнути втрати репутації під час саміту в Анкориджі. Тому Путін, імовірно, спробує створити враження готовності до деяких поступок під час перемовин.

Володимир Путін за тривалий період своєї політичної кар'єри добре засвоїв основні правила ведення переговорів, особливу увагу акцентуючи на історичних аспектах та юридичних тонкощах.

Водночас американський лідер Дональд Трамп не має аналогічного рівня підготовки, саме це може зіграти на руку президенту Росії.



Дональд Трамп та Володимир Путін / Фото Pablo Martinez Monsivais

Основна мета Кремля може полягати в тому, щоб переконати Трампа в прийнятті ультимативних умов Росії. Водночас ці вимоги подадуть під виглядом компромісу. Путіну необхідно забезпечити враження поступливості, оскільки він, наскільки важливо для Трампа здобути перемогу, або принаймні створити її ілюзію.

Зверніть увагу! На думку аналітиків, однією з так званих "поступок" може стати обіцянка організувати зустріч із Володимиром Зеленським. Однак ця домовленість може стати суто формальною, складною для майбутньої реалізації. Це дозволить Білому дому презентувати її як дипломатичний успіх, хоч і з прихованими умовами та деталями.

Зважаючи на міцну впевненість американського лідера у його спроможності швидко зупинити війну, Путін спробує використати це проти самого ж Трампа, отримавши певні політичні переваги.

Саме тому російський президент вже на початкових етапах почав хвалити очільника Білого дому, відзначаючи його "енергійні та щирі" зусилля у пошуку миру.

Також Путін може спробувати скористатися схильністю Трампа до вигідних домовленостей, запропонувавши йому привабливі проєкти для співпраці з Росією. Наприклад, пропозиції угоди щодо видобутку рідкоземельних металів або співпраці в Арктичному регіоні.

Ці теми можуть бути обговорені під час зустрічі, зважаючи й на склад російської делегації, до якої ввійшли міністр фінансів Антон Сілуанов та спеціальний представник з питань інвестицій Кирило Дмитрієв.

До слова, британський журналіст Пітер Дікенсон вважає, що цей саміт – можливість для Путіна вчергове затягнути процес запровадження санкцій та послабити тиск. Таку стратегію він використовує ще з 90-х років.