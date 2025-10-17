Второй саммит Трампа и Путина может стать "холодным душем" для Украины, – Bloomberg
- Трамп планирует провести второй саммит с Путиным в Венгрии, что, вероятно, изменит ситуацию в Украине.
- Встреча может снять давление на Путина, тогда как Зеленский надеется на усиление вооруженной поддержки от Белого дома.
Руководитель Белого дома всячески пытается положить конец войне в Украине. Так, несмотря на провальный саммит на Аляске, Трамп объявил о еще одной попытке переговоров с российским диктатором.
На этот раз встреча с Путиным должна состояться в Венгрии и может изменить положение в Украине. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на материал Bloomberg.
К теме "Не идеальное время": после разговора с Путиным Трамп сделал заявление о вторичных санкциях
Как переговоры Трампа с Путиным могут повлиять на Украину?
Американский лидер объявил об этом решении после более двухчасового разговора с главой Кремля в четверг, 16 октября.
Однако это снимает давление на Путина, нараставшее в последние недели из-за раздражения Трампа постоянными попытками России оттянуть переговорный процесс.
Кстати, уже 17 октября в Вашингтоне состоится еще одна дипломатическая встреча. На переговоры в США прибыл Владимир Зеленский.
Аналитики Bloomberg считают, что в последнее время Трамп теплее относился к Зеленскому, зато охладив к Путину – резкое изменение по сравнению с негативным отношением к украинскому лидеру ранее, включая публичный скандал в Овальном кабинете в феврале 2025 года.
В то же время в четверг американский президент уклонился от ответа о поставках дальнобойных ракет "Томагавк" Украине и об инициативе Сената по жестким санкциям против России.
Нам тоже нужны "Томагавки" для США,
– заявил Трамп журналистам в Овальном кабинете.
Относительно санкций он отметил, что республиканская инициатива "может не быть идеальным временем, но это могло бы произойти за неделю-две". Украинская и российская стороны пытаются воспользоваться импульсом Трампа после саммита в Газе, который остановил бои между ХАМАС и Израилем.
Зеленский надеется, что раздражение Трампа Путиным заставит Белый дом применить давление, которого тот до сих пор избегал. Он планирует возобновить просьбу о противовоздушной обороне, помощь с энергоресурсами и желаемые "Томагавки".
Но Трамп еще не одобрил их поставки, а Путин во время звонка предупредил, что это якобы нанесет значительный ущерб отношениям между странами, не говоря о перспективах мирного урегулирования.
Нужно сочетать давление с диалогом. Видим много усилий на разговор, но не максимальное давление,
– отметил историк Холодной войны Сергей Радченко.
Зато Трамп полагается на "морковки", чтобы заманить Путина за стол переговоров. Лидеры обсудили перспективы торговли после войны, и Трамп отметил "колоссальные" экономические возможности, по данным Кремля.
Заметьте! Аналитики считают, что планируя низкий уровень диалога и саммит лидеров, Путин по сути выигрывает время, затягивая поставки оружия США Украине и внедрение обещанных Трампом энерго-санкций.
К тому же переговорный процесс между лидерами России и США состоится в Венгрии. Премьер страны Виктор Орбан страдает от критики ЕС и НАТО за тесные связи с Россией даже после вторжения в Украину, ведь он выступает против санкций, блокирует поставки оружия и заключает долгосрочный газовый контракт с Москвой.
Как прошел телефонный разговор Трампа и Путина?
В четверг, 16 октября, Трамп и Путин провели двухчасовой телефонный разговор, который Белый дом охарактеризовал как продуктивный.
В то же время в России сообщили, что во время разговора особое внимание уделили вопросам так называемого "украинского кризиса", то есть агрессивной войны России против Украины. Там утверждают, что российские войска якобы полностью контролируют стратегическую инициативу на всей линии фронта.