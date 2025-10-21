Укр Рус
21 октября, 20:30
Встреча Трампа с Путиным в Венгрии отменена, – The Telegraph

Полина Буянова
  • По данным The Telegraph, встреча Трампа с Путиным в Венгрии была отменена после неудачного телефонного разговора между Лавровым и Рубио.
  • Вероятно, во время разговора Лавров заявил Рубио, что Россия не согласится на заморозку линии фронта в Украине.

Президент США Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин планировали встретиться в столице Венгрии Будапеште. Однако саммит политиков не состоится.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

Почему встречу Трампа и Путина отменили? 

После неудачного телефонного разговора между представителями готовивших мирные переговоры сторон президент США не планирует видеться с российским лидером в "ближайшем будущем". 

Дональд Трамп объявил, что проведет вторую встречу с Путиным в Будапеште после двухчасового телефонного разговора с российским диктатором, который, по его словам, принес "значительный прогресс". 

Однако подготовка к саммиту остановилась, когда Москва упразднила личную подготовительную встречу между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио. 

Президент США хотел, чтобы официальные лица с обеих сторон собрались в Венгрии для подготовки к саммиту с Путиным. Лавров и Рубио провели телефонный разговор в понедельник, 20 октября, и, по сообщениям, он прошел неудачно. 

Вероятно, во время разговора Лавров заявил Рубио, что Россия не согласится на заморозку линии фронта в Украине. 

Тем не менее, 21 октября Белый дом описал этот разговор как "продуктивный". 

Поэтому дополнительная личная встреча между секретарем и министром иностранных дел не необходима, и нет планов встречи президента Трампа с президентом Путиным в ближайшее время, 
– объяснили в администрации. 

В The Telegraph также отметили, что Лавров отказался идти на компромисс по максималистской позиции Москвы в своих переговорах с Рубио. По словам чиновника, позиция России осталась неизменной по сравнению с договоренностями, достигнутыми во время саммита на Аляске. 

В WSJ также сообщили, что в разговоре с главой МИД России госсекретарь США понял, что Кремль и дальше придерживается своей позиции, предполагающей, что "Украина должна передать России контроль над всем Донбассом в рамках любого мирного урегулирования". 

Другой чиновник Белого дома сообщил газете, что во время телефонного разговора с президентом США российский диктатор дал понять, что готов обсуждать отдельные вопросы, которые могли бы сблизить позиции Вашингтона и Москвы. Так что, по его словам, существует "определенная надежда" на проведение новой встречи в будущем, даже если она состоится не так скоро, как надеялся американский лидер.

Что известно о переговорах в Венгрии? 

  • 16 октября Владимир Путин и Дональд Трамп провели длительный телефонный разговор. В ходе диалога политики договорились о встрече в Будапеште в ближайшее время. 
     

  • Премьер-министр Венгрии сразу же положительно отреагировал на заявление Трампа, сказав, что готов принять обоих президентов. Орбан также назвал запланированную встречу великолепной новостью для миролюбивых народов. 
     

  • 21 октября представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ни российский, ни американский президенты никогда не называли конкретные даты для саммита. По его словам, пока понимания относительно точных дат встречи лидеров нет.