Встреча Трампа с Путиным в Венгрии отменена, – The Telegraph
- По данным The Telegraph, встреча Трампа с Путиным в Венгрии была отменена после неудачного телефонного разговора между Лавровым и Рубио.
- Вероятно, во время разговора Лавров заявил Рубио, что Россия не согласится на заморозку линии фронта в Украине.
Президент США Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин планировали встретиться в столице Венгрии Будапеште. Однако саммит политиков не состоится.
The Telegraph.
Почему встречу Трампа и Путина отменили?
После неудачного телефонного разговора между представителями готовивших мирные переговоры сторон президент США не планирует видеться с российским лидером в "ближайшем будущем".
Дональд Трамп объявил, что проведет вторую встречу с Путиным в Будапеште после двухчасового телефонного разговора с российским диктатором, который, по его словам, принес "значительный прогресс".
Однако подготовка к саммиту остановилась, когда Москва упразднила личную подготовительную встречу между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио.
Президент США хотел, чтобы официальные лица с обеих сторон собрались в Венгрии для подготовки к саммиту с Путиным. Лавров и Рубио провели телефонный разговор в понедельник, 20 октября, и, по сообщениям, он прошел неудачно.
Вероятно, во время разговора Лавров заявил Рубио, что Россия не согласится на заморозку линии фронта в Украине.
Тем не менее, 21 октября Белый дом описал этот разговор как "продуктивный".
Поэтому дополнительная личная встреча между секретарем и министром иностранных дел не необходима, и нет планов встречи президента Трампа с президентом Путиным в ближайшее время,
– объяснили в администрации.
В The Telegraph также отметили, что Лавров отказался идти на компромисс по максималистской позиции Москвы в своих переговорах с Рубио. По словам чиновника, позиция России осталась неизменной по сравнению с договоренностями, достигнутыми во время саммита на Аляске.
В WSJ также сообщили, что в разговоре с главой МИД России госсекретарь США понял, что Кремль и дальше придерживается своей позиции, предполагающей, что "Украина должна передать России контроль над всем Донбассом в рамках любого мирного урегулирования".
Другой чиновник Белого дома сообщил газете, что во время телефонного разговора с президентом США российский диктатор дал понять, что готов обсуждать отдельные вопросы, которые могли бы сблизить позиции Вашингтона и Москвы. Так что, по его словам, существует "определенная надежда" на проведение новой встречи в будущем, даже если она состоится не так скоро, как надеялся американский лидер.
Что известно о переговорах в Венгрии?
16 октября Владимир Путин и Дональд Трамп провели длительный телефонный разговор. В ходе диалога политики договорились о встрече в Будапеште в ближайшее время.
Премьер-министр Венгрии сразу же положительно отреагировал на заявление Трампа, сказав, что готов принять обоих президентов. Орбан также назвал запланированную встречу великолепной новостью для миролюбивых народов.
21 октября представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ни российский, ни американский президенты никогда не называли конкретные даты для саммита. По его словам, пока понимания относительно точных дат встречи лидеров нет.