Встреча Трампа с Путиным в Венгрии отменена, – The Telegraph

Президент США Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин планировали встретиться в столице Венгрии Будапеште. Однако саммит политиков не состоится.

Почему встречу Трампа и Путина отменили?

После неудачного телефонного разговора между представителями готовивших мирные переговоры сторон президент США не планирует видеться с российским лидером в "ближайшем будущем".

Дональд Трамп объявил, что проведет вторую встречу с Путиным в Будапеште после двухчасового телефонного разговора с российским диктатором, который, по его словам, принес "значительный прогресс".

Однако подготовка к саммиту остановилась, когда Москва упразднила личную подготовительную встречу между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио.

Президент США хотел, чтобы официальные лица с обеих сторон собрались в Венгрии для подготовки к саммиту с Путиным. Лавров и Рубио провели телефонный разговор в понедельник, 20 октября, и, по сообщениям, он прошел неудачно.

Вероятно, во время разговора Лавров заявил Рубио, что Россия не согласится на заморозку линии фронта в Украине.

Тем не менее, 21 октября Белый дом описал этот разговор как "продуктивный".

Поэтому дополнительная личная встреча между секретарем и министром иностранных дел не необходима, и нет планов встречи президента Трампа с президентом Путиным в ближайшее время,

– объяснили в администрации.

В The Telegraph также отметили, что Лавров отказался идти на компромисс по максималистской позиции Москвы в своих переговорах с Рубио. По словам чиновника, позиция России осталась неизменной по сравнению с договоренностями, достигнутыми во время саммита на Аляске.

В WSJ также сообщили, что в разговоре с главой МИД России госсекретарь США понял, что Кремль и дальше придерживается своей позиции, предполагающей, что "Украина должна передать России контроль над всем Донбассом в рамках любого мирного урегулирования".

Другой чиновник Белого дома сообщил газете, что во время телефонного разговора с президентом США российский диктатор дал понять, что готов обсуждать отдельные вопросы, которые могли бы сблизить позиции Вашингтона и Москвы. Так что, по его словам, существует "определенная надежда" на проведение новой встречи в будущем, даже если она состоится не так скоро, как надеялся американский лидер.

