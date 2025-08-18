Британские специалисты готовят Зеленского к встрече с Трампом, – СМИ
- Британские специалисты, включая Джонатана Пауэлла, готовят Зеленского к встрече с Трампом, советуя не провоцировать его и публично хвалить.
- Зеленский адаптирует стратегию, начиная разговор с благодарностью за поддержку США, чтобы повлиять на Трампа в интересах Украины.
- Стратегия предусматривает избежание провокационных ответов и публичное восхваление Трампа, чтобы склонить его к решениям, выгодных Украине.
В понедельник, 18 августа, Владимир Зеленский встретится с Дональдом Трампом. К переговорам также присоединятся европейские лидеры.
Британцы уже готовят украинского президента к встрече с главой Белого дома. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bild и The Telegraph.
Как Зеленского готовят к встрече с Трампом?
Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Овальном кабинете в феврале завершилась скандалом. Теперь британские СМИ сообщают, что Лондон намеренно готовит украинского главу государства к сложному разговору с президентом США.
Ключевую роль в подготовке Зеленского играет Джонатан Пауэлл, бывший руководитель аппарата Тони Блэра и нынешний советник по вопросам безопасности британского премьера Кира Стармера. Он советует президенту Украины не провоцировать Трампа, защищать его эго и публично хвалить его.
Стоит отметить, что украинский лидер уже изменил свою стратегию и часто начинает разговоры с американскими собеседниками словами благодарности за всю поддержку США в войне. Близкий круг Стармера считает, что сейчас удалось найти оптимальную стратегию воздействия на Трампа.
Ее ключевые принципы таковы: не реагировать на каждое провокационное заявление и не пытаться публично загнать президента США в угол, чтобы не вызвать обратной реакции из-за его эго. Зато стоит как можно больше восхвалять Трампа публично и за кулисами, чтобы подтолкнуть его к позиции, которая больше всего отвечает интересам Украины.
Показательно, что заявление Стармера после встречи Трампа с Владимиром Путиным на Аляске не содержало осуждения, а наоборот хвалило попытки Белого дома обеспечить мир.
Встреча Зеленского и Трампа: коротко о главном
- Дональд Трамп встретит Владимира Зеленского в 20:00 18 августа по киевскому времени. Двусторонний разговор между политиками запланирован на 20:15. Тогда как в 22:00 начнется многосторонняя встреча с европейскими лидерами.
- Участие в переговорах в Вашингтоне примут канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, президент Франции Эммануэль Макрон, генсек НАТО Марк Рютте и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
- В Bloomberg заявили, что во время встречи будут обсуждать условия потенциального мирного соглашения. Там говорят, что Дональд Трамп открыт для участия Штатов в предоставлении гарантий безопасности для Украины, стремится к быстрому соглашению и встречи Зеленского с Путиным в течение этой недели.
- Сам Трамп говорит, что для него является большой честью принимать стольких лидеров в Белом доме одновременно и считает этот день важным.