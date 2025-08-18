Британцы уже готовят украинского президента к встрече с главой Белого дома. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bild и The Telegraph.

Как Зеленского готовят к встрече с Трампом?

Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Овальном кабинете в феврале завершилась скандалом. Теперь британские СМИ сообщают, что Лондон намеренно готовит украинского главу государства к сложному разговору с президентом США.

Ключевую роль в подготовке Зеленского играет Джонатан Пауэлл, бывший руководитель аппарата Тони Блэра и нынешний советник по вопросам безопасности британского премьера Кира Стармера. Он советует президенту Украины не провоцировать Трампа, защищать его эго и публично хвалить его.

Стоит отметить, что украинский лидер уже изменил свою стратегию и часто начинает разговоры с американскими собеседниками словами благодарности за всю поддержку США в войне. Близкий круг Стармера считает, что сейчас удалось найти оптимальную стратегию воздействия на Трампа.

Ее ключевые принципы таковы: не реагировать на каждое провокационное заявление и не пытаться публично загнать президента США в угол, чтобы не вызвать обратной реакции из-за его эго. Зато стоит как можно больше восхвалять Трампа публично и за кулисами, чтобы подтолкнуть его к позиции, которая больше всего отвечает интересам Украины.

Показательно, что заявление Стармера после встречи Трампа с Владимиром Путиным на Аляске не содержало осуждения, а наоборот хвалило попытки Белого дома обеспечить мир.

