Британці вже готують українського президента до зустрічі з очільником Білого дому. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bild та The Telegraph.

Дивіться також Зеленський на зустрічі з Трампом готовий на "прийнятний компроміс" щодо лінії фронту, – FT

Як Зеленського готують до зустрічі з Трампом?

Зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського в Овальному кабінеті у лютому завершилася скандалом. Тепер британські ЗМІ повідомляють, що Лондон навмисно готує українського главу держави до складної розмови з президентом США.

Ключову роль у підготовці Зеленського відіграє Джонатан Павелл, колишній керівник апарату Тоні Блера та нинішній радник з питань безпеки британського прем'єра Кіра Стармера. Він радить президенту України не провокувати Трампа, захищати його его та публічно хвалити його.

Варто зазначити, що український лідер вже змінив свою стратегію й часто починає розмови з американськими співрозмовниками словами подяки за всю підтримку США у війні. Близьке коло Стармера вважає, що наразі вдалося знайти оптимальну стратегію впливу на Трампа.

Її ключові принципи такі: не реагувати на кожну провокативну заяву та не намагатися публічно загнати президента США в кут, аби не викликати зворотної реакції через його его. Натомість варто якнайбільше вихваляти Трампа публічно і за лаштунками, аби підштовхнути його до позиції, яка найбільше відповідає інтересам України.

Показово, що заява Стармера після зустрічі Трампа з Владіміром Путіним на Алясці не містила засудження, а навпаки хвалила спроби Білого дому забезпечити мир.

Зустріч Зеленського і Трампа: коротко про головне