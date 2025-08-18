Британські фахівці готують Зеленського до зустрічі з Трампом, – ЗМІ
- Британські фахівці, включаючи Джонатана Павелла, готують Зеленського до зустрічі з Трампом, радячи не провокувати його та публічно хвалити.
- Зеленський адаптує стратегію, починаючи розмови з подякою за підтримку США, щоб вплинути на Трампа в інтересах України.
- Стратегія передбачає уникнення провокативних відповідей та публічне вихваляння Трампа, щоб схилити його до рішень, вигідних Україні.
У понеділок, 18 серпня, Володимир Зеленський зустрінеться з Дональдом Трампом. До переговорів також приєднаються європейські лідери.
Британці вже готують українського президента до зустрічі з очільником Білого дому. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bild та The Telegraph.
Як Зеленського готують до зустрічі з Трампом?
Зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського в Овальному кабінеті у лютому завершилася скандалом. Тепер британські ЗМІ повідомляють, що Лондон навмисно готує українського главу держави до складної розмови з президентом США.
Ключову роль у підготовці Зеленського відіграє Джонатан Павелл, колишній керівник апарату Тоні Блера та нинішній радник з питань безпеки британського прем'єра Кіра Стармера. Він радить президенту України не провокувати Трампа, захищати його его та публічно хвалити його.
Варто зазначити, що український лідер вже змінив свою стратегію й часто починає розмови з американськими співрозмовниками словами подяки за всю підтримку США у війні. Близьке коло Стармера вважає, що наразі вдалося знайти оптимальну стратегію впливу на Трампа.
Її ключові принципи такі: не реагувати на кожну провокативну заяву та не намагатися публічно загнати президента США в кут, аби не викликати зворотної реакції через його его. Натомість варто якнайбільше вихваляти Трампа публічно і за лаштунками, аби підштовхнути його до позиції, яка найбільше відповідає інтересам України.
Показово, що заява Стармера після зустрічі Трампа з Владіміром Путіним на Алясці не містила засудження, а навпаки хвалила спроби Білого дому забезпечити мир.
Зустріч Зеленського і Трампа: коротко про головне
- Дональд Трамп зустріне Володимира Зеленського о 20:00 18 серпня за київським часом. Двостороння розмова між політиками запланована на 20:15. Тоді як о 22:00 розпочнеться багатостороння зустріч з європейськими лідерами.
- Участь у переговорах у Вашингтоні візьмуть канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єрка Італії Джоржа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Еммануель Макрон, генсек НАТО Марк Рютте та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.
- У Bloomberg заявили, що під час зустрічі обговорюватимуть умови потенційної мирної угоди. Там кажуть, що Дональд Трамп відкритий для участі Штатів у наданні гарантій безпеки для України, прагне швидкої угоди та зустрічі Зеленського з Путіним протягом цього тижня.
- Сам Трамп каже, що для нього є великою честю приймати стількох лідерів у Білому домі одночасно та вважає цей день важливим.