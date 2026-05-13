Трамп едет к Си Цзиньпину: изменится ли после встречи война в Украине

Президент США отправился в Китай, где будет находиться с трехдневным визитом до 15 мая. По его завершению в Пекин приедет российский диктатор. Путин вероятно будет просить, как и раньше, о поддержке России со стороны Си.

Об этом в эфире 24 Канала отметил председатель аналитическо-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, подчеркнув, что сегодня Россия находится в сложном военном и экономическом состояниях, поэтому ищет помощи отовсюду.

Какие темы станут ключевыми в разговоре Трампа и Си?

Глава аналитически-адвокационной организации высказал мнение, что в разговоре между Трампом и Си тема Украины очевидно не будет в приоритете, на первый план выйдут вопросы торговых отношений между США и Китаем. Также важным станет обсуждение вокруг Тайваня.

"Китай хотел бы, чтобы в случае добровольного присоединения к нему Тайваня, если возникнут определенные столкновения, чтобы США не брали на себя обязательства защищать с оружием независимость острова. Это ключевой вопрос, тайваньская власть сейчас среагировала, существенно сократила закупки оружия от США, хотя ранее предполагались многомиллиардные контракты", – рассказал Рыбачук.

Он добавил, что Китаю невыгодно иметь военную интервенцию, он будет пытаться другими способами достичь более тесной интеграции с Тайванем. Рыбачук отметил, что китайские политики к применению силы относятся более взвешенно, чем Трамп.

Встреча Трампа и Си: стоит ли Украине на что-то надеяться?

Тема войны в Украине, на взгляд главы аналитически-адвокационной организации, будет фигурировать в диалоге Трампа и Си, но Украина сделала выводы, что действующий американский президент не ее друг или адвокат. У него другие интересы.

Ему важнее искать редкоземельные металлы в Китае, чем отстаивать принцип суверенитета и уважения к другой стране. И он имеет личные симпатии в отношении Путина, которые не может сдерживать. Поэтому я бы в этом направлении особых сдвигов не ждал. Значительно большее влияние на позицию Китая по Украине имеет ЕС,

– считает Рыбачук.

Это объясняется тем, что для Си Цзиньпина именно европейский рынок является более привлекательным. Политики ЕС напрямую связывают возможность расширения торговли с Китаем в обмен на прекращение китайской стороны помогать России.

Рыбачук подчеркнул, что для Украины важно, что на момент встречи Трампа и Си позиция россиян значительно ослабла, они не имеют военных успехов на фронте, а вот Киев сейчас в лучшем положении, чем был год назад.

Зависимость Украины от США сократилась, союз с ЕС крепнет

Украина, по словам Рыбачука, стала менее зависимой от поддержки США, зато выросла помощь со стороны Евросоюза, в частности финансовая. Наконец разблокирован кредит от европейцев на 90 миллиардов евро. Наше государство уже не слишком сосредоточено не на том, что в голове у Трампа, а самостоятельно ищет альтернативные варианты продолжения переговорного процесса, пытаясь привлечь страны Европы.

По сути в контексте темы Украины Трамп с выгодой для Соединенных Штатов продает американское оружие для ВСУ, получая от Европы деньги.

Еще год назад нам казалось, что это будет катастрофа, если США перестанут нам оказывать помощь, но оказалось, что это не критично, а союз с европейцами растет. Украинская армия демонстрирует чрезвычайное военное мастерство: вместо "пушечного мяса" на фронте господствуют роботы, дроны,

– обратил внимание Рыбачук.

К сведению! В Минобороны Украины сообщили, что СОУ продолжают наращивать использование наземных роботизированных комплексов на фронте. За первые три месяца 2026 года НРК выполнили почти 24 500 задач: логистических и боевых. Один из основателей и заместитель командира полка беспилотных систем KRAKEN Третьего армейского корпуса Константин Немичев рассказал, что есть случаи, когда роботы даже берут в плен российских бойцов. Он также анонсировал, что в перспективе на фронте должны появиться штурмовые НРК. Инициатива призвана сохранить жизнь украинских бойцов, определенные функции будут возлагаться на роботизированные комплексы.

Подытоживая, глава аналитически-адвокационной организации озвучил, что в таких условиях Дональд Трамп не может представить себя в отношении Китая или России как лидер, который все способен решать. Он не диктует сегодня свои правила, потому что не имеет на руках козырей.

Трамп отправился в Китай без карт в руках

Напомним, что ранее политолог и президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной указал на то, что американский лидер непоследователен и Китай внимательно следил за его действиями. Трамп не достиг желаемых успехов в Иране и обострил отношения со своими партнерами.

Встреча с Си планировалась в апреле, но была отсрочена на май, вероятно из-за событий на Ближнем Востоке. По словам Лесного, лидер США планировал разговаривать с Си Цзиньпином с позиции силы (надеясь на получение результатов после операции в Венесуэле и Иране), как он это любит, но сегодня такой возможности у него нет.

Почему Путин спешит тоже посетить Китай?

По мнению эксперта-международника и политолога Максима Несвитайлова, глава Кремля собрался в Пекин, когда наступил благоприятный момент, ведь президент США рассорился с Европой и собственноручно ведет себя к изоляции. На фоне этого Путин хочет продемонстрировать, что его союз с Китаем сохраняет свою силу и единство в дальнейшем, а вот США с Европой этого явно сейчас не демонстрируют.

Политолог прогнозирует, что глава Кремля будет разговаривать с Си Цзиньпинем на тему энергетики. Россия будет продвигать тему необходимости запуска газопровода "Сила Сибири – 2".