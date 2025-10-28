Россия намеренно мешала США: чем для Кремля может обернуться встреча Трампа с Си

После встречи Трампа с Путиным на Аляске между США и Россией могли быть достигнуты теневые договоренности. Тогда американский лидер заявил, что ему нужен быстрый мир и вроде бы россияне на это готовы. Однако вероятнее, что Россия дальше нарушила договоренности.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых громад Алексей Буряченко отметив, что российская сторона не проявила конструктива в переговорном процессе.

США и Китай могут разыграть между собой Россию

Политолог предполагает, что президент США пытался достичь быстрого результата в российско-украинской войне в том числе для того, чтобы иметь конкурентное преимущество во время личной встречи с лидером Китая Си Цзиньпином. Она запланирована на 30 октября.

Он пытался ускорить переговорный процесс. Россия не давала ему в этом достичь результата потому, что она не хотела, чтобы Трамп имел преимущество в разговоре с Си. А Россия – напрямую зависимая от Китая страна,

– объяснил Буряченко.

В России не до конца понимали стратегические последствия такого политического расклада. Политолог убежден, что если бы Трампу удалось договориться о завершении войны в Украине, тогда его встреча с Си была бы в другом формате, чем будет проходить вскоре.

Теперь, когда президенту США не удалось нажать на Путина, чтобы тот скорее сел за стол переговоров, он перешел к введению серьезных санкций в отношении России.

Стратегия изменилась. С огромной вероятностью американская сторона и непосредственно Трамп во время встречи с Си Цзиньпинем будут предлагать разыграть между собой Россию, продолжать оставлять ее в подмороженном состоянии,

– отметил Буряченко.

Такой вариант, по мнению политолога, интересен для Китая, тогда он сможет еще дешевле покупать российские сырьевые ресурсы. А Трамп, по словам Буряченко, будет готов получить свой приз в виде мирного урегулирования российско-украинской войны, потому что Си может повлиять для этого на Россию.

Заметьте! По мнению бывшего главы МИД Украины Владимира Огрызко, разговор между Трампом и Си будет жестким. Он предполагает, что американская сторона конкретно озвучит Китаю, что тот должен сделать, чтобы Россия остановила войну. Взамен предложит Си договоренности в сфере торговли.

Встреча Трампа и Си: какие прогнозы дают эксперты?