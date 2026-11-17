Силы обороны за несколько дней нанесли удары по двум российским НПЗ и авиабазе. Но главным "сюрпризом" стал успешный удар по Крымскому мосту. И все это накануне саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, где должна состояться встреча Трампа, Си и Путина.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал доктор философии и политический эксперт Андрей Городницкий. По его словам, диктатор оказался в сложной ситуации на фоне экономических проблем и удара по Крымскому мосту.

Болючий ляпас для диктатора

Как подчеркнул Городницкий, Крымский мост является сакральным символом для диктатора Путина. При этом оказалось, что Россия не способна его защитить.

Путин очень любит Керченский мост, но сейчас он получил сокрушительный удар. Для него это болезненная пощечина. Но реальность такова, что экономика России с ВВП в 2 триллиона долларов, который падает с каждым днем, просто несопоставима с ресурсами ведущих государств,

– отметил Городницкий.

Украина снова нанесла удар по Крымскому мосту: смотрите видео 24 Канала

На предстоящих международных встречах Путин будет пытаться создать видимость силы и диктовать свои условия, однако мир уже видит реальную слабость России. Там неспособны защитить собственную важную инфраструктуру от точечных и эффективных ударов Сил обороны Украины.

Добавим, что Украина нанесла удар по Крымскому мосту в ночь на 17 ноября. В результате атаки удалось обрушить одну из арок. В воду упало также дорожное полотно. Поступали сообщения и о повреждении железнодорожной части моста.