Про це в ефірі 24 Каналу розповів доктор філософії та політичний експерт Андрій Городницький. За його словами, диктатор опинився у складному становищі на тлі економічних проблем та удару по Кримському мосту.

Adv

популярні відео

Болючий ляпас для диктатора

Як наголосив Городницький, Кримський міст є сакральним символом для диктатора Путіна. При цьому виявилося, що Росія не здатна його захистити.

Путін дуже любить Керченський міст, але зараз він зазнав нищівного удару. Для нього це болючий ляпас. Але реальність така, що економіка Росії з ВВП у 2 трильйони доларів, який падає щодня, просто незрівнянна з ресурсами провідних держав– зазначив Городницький.

Україна знову вдарила по Кримському мосту: дивіться відео 24 Каналу

На майбутніх міжнародних зустрічах Путін намагатиметься створити видимість сили та диктувати власні умови, проте світ уже бачить реальну слабкість Росії. Там не здатні захистити власну важливу інфраструктуру від точкових і ефективних ударів Сил оборони України.

Додамо, Україна вдарила по Кримському мосту в ніч на 17 листопада. Внаслідок атаки вдалося обвалити одну з арок. У воду впало також дорожнє полотно. Були повідомлення й про пошкодження залізничної частини мосту.