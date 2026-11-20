Глава КНР Си Цзиньпин стал главным победителем саммита в Шэньчжэне, а Владимир Путин закрепился в роли подчиненного. Переговоры лишь выявили зависимость Кремля от Пекина и завершились без уступок Москве.

Именно Пекин диктовал формат и условия переговоров, согласившись на саммит последним, отметил в эфире 24 Канала эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. По его словам, глава Кремля стремился продемонстрировать сверхдержавный статус за одним столом с мировыми лидерами, однако этот ход обнажил реальный баланс сил.

Баланс сил и статус подчиненного

Дональд Трамп использовал этот саммит прежде всего для отвлечения внимания американского общества от поражения на выборах, стремительной инфляции и внутренних экономических проблем. В то же время для российской стороны пребывание в Китае превратилось в сплошной геополитический контроль со стороны принимающего государства. Китай же находился в позиции доминирования.

Си эта встреча была особенно не нужна… Трамп вообще не нужен… для прямых контактов с Китаем, потому что Трамп становится хромой уткой… А что касается Путина… это действительно уже выглядело как отношения вассала и сюзерена. Китай абсолютно полностью контролировал, что, где и как делает Путин. И Китай абсолютно четко демонстрировал свое отношение к нему,

– подчеркнул Александр Краев.

По оценке аналитика, у Пекина пока нет никаких мотивов содействовать прекращению войны России против Украины. Запад до сих пор не создал для КНР критических экономических рисков или высоких пошлин, а истощение ресурсов партнеров Украины лишь играет на руку китайскому руководству на фоне остановки поставок американского вооружения на Тайвань.

Провал ядерных инициатив

Вопрос ядерного разоружения, который пытался продвигать американский президент из-за панического страха перед этим оружием, вообще не нашел отклика среди участников и превратился в пустую строку в итоговом документе.

Зачем этот процесс России, если ядерное оружие – это единственное, чем она может похвастаться? И зачем этот процесс Китаю в тот момент, когда он с 400 боеголовок наращивает свой потенциал до 1500 к 2030 году? То есть оно просто упало на глухие уши,

– подытожил аналитик, назвав совместное заявление формальным протокольным шагом.

Таким образом, очередная попытка Вашингтона сдвинуть с мертвой точки вопрос стратегической стабильности потерпела полный крах из-за категорического нежелания Москвы и Пекина ограничивать собственные арсеналы.

Саммит тройки без Украины: что предшествовало заявлениям

Трехсторонняя встреча в Китае позиционировалась как попытка обсудить главные глобальные вызовы и стабильность в мире. Однако фактическое содержание диалога разочаровало международных обозревателей, которые ожидали хотя бы попыток выработки мирных инициатив или способов урегулирования конфликтов. В результате переговоры лидеров завершились совместной декларацией, в которой не было ни одного упоминания о войне в Украине и гарантиях европейской безопасности.

Вопрос российской агрессии, ответственности Москвы и вывода оккупационных войск участники встречи вообще решили обойти молчанием, ограничившись лишь абстрактными формулировками о "стратегическом балансе" и "экономическом взаимодействии".