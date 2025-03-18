Это была не простая ситуация, – Трамп о споре в Овальном кабинете

Дональд Трамп прокомментировал спор, произошедший в Овальном кабинете во время его встречи с Владимиром Зеленским 28 февраля. Он также рассказал, не повредила ли Украине пауза в поставках американского оружия.

Дональд Трамп впервые прокомментировал словесную перепалку, которая произошла во время визита украинской делегации во главе с Владимиром Зеленским в Вашингтон. Почему американская сторона не позволила прекратить спор, президент США рассказал журналистам 17 марта, передает 24 Канал.

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Почему произошел спор между президентами

Президент США Дональд Трамп рассказал о споре с Владимиром Зеленским в Белом доме.

Нам нужно было заставить Украину делать правильные вещи. Это была непростая ситуация. Вы увидели небольшую сцену в Овальном кабинете, но я думаю, что сейчас они (украинская сторона – 24 Канал) делают правильные вещи, и мы пытаемся достичь мирного соглашения. Достичь прекращения огня, а затем и мирного соглашения,

– отметил Дональд Трамп.

Журналисты также спросили, не навредило ли ведению боевых действий в Украине приостановление военной помощи и обмена разведданными. Трамп ответил, что эта пауза не имела последствий, в частности для противостояния ВСУ в Курской области России. Президент считает, что это наоборот помогло Украине начать больше ценить американскую помощь.

Мы должны понимать, и вы должны понимать, что если я вижу, как кто-то делает что-то плохое, что приведет к большому количеству смертей, единственная причина, почему я вмешиваюсь – это человечность. Я вмешиваюсь ради человечности, потому что там гибнет много людей,

– сказал глава США.

Дональд Трамп ранее говорил, что с его помощью украинские военные держатся в Курской области. Комментируя окружение воинов ВСУ, он отметил, что в Украине и России "сложилась плохая ситуация", однако ее можно устранить. Президент США в очередной раз отметил, что хочет достичь мирного соглашения и считает, что сможет этого достичь после разговора с Владимиром Путиным, запланированным на 18 марта.